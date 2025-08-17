為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「我也是受害人！」為愛沉淪當車手 60歲女護理師判5月

    台中市一分局便衣警察逮捕車手（左2），竟是60歲的衛生所護理師。（記者張瑞楨翻攝）

    台中市一分局便衣警察逮捕車手（左2），竟是60歲的衛生所護理師。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/17 23:44

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓婦人遭「愛情詐騙」，面交90萬元現金時，埋伏員警當場逮捕60歲李姓女車手，發現竟是任職中部某衛生所的護理師。李女喊冤說，在臉書認識自稱美國帥氣醫師「GAJ」，她深陷愛情漩渦，不但受騙上百萬，還幫跑腿淪為詐欺車手，自己也是「愛情詐騙」受害人；法官質疑她為謀得可能的愛情，罔顧他人受害，依洗錢未遂罪判刑5月，可易科罰金，併科罰金3萬元。

    判決書指出，林婦在「抖音」認識自稱聯合國軍人的騙子，謊稱要寄獎金給林婦，但要先代墊各項費用，林婦被騙17萬後（與李女無關），騙徒又要求再付90萬，林婦姪孫驚覺騙局報警，台中市第一分局警察去年10月27日逮捕車手，竟是具公務員身分的李姓護理師。

    台中地院審理時，李女拿出與「GAJ」的對話訊息，包括她2023年6月曾懷疑對方身分，傳訊息「我不管您是否是醫師，畢竟是我愛過您，您離開我，我就會死了」，李女還說，「GAJ」宣稱要寄「密件包裹」給她，要求墊付各項費用，她沒收到包裹，卻已墊付上百萬元。

    李女強調，「GAJ」宣稱林婦欠債，請她幫忙跑腿收債，再買虛擬貨幣匯到指定電子錢包，她不知林婦也是「愛情詐騙」受害人。

    法官卻質疑，2人從未見面，李女也不問借貸細節，反而是「GAJ」告知取款時間、地點，李女就動身拿錢，還打算買虛擬貨幣，上述過程違反常理，卻與詐欺車手取款的運作模式相同。

    法官強調，李女具相當智識閱歷，縱使受「愛情詐騙」為真，但她早於前年就懷疑對方身分，去年8月也曾傳訊息要求對方「說實話」，李女早已知悉跑腿取款可能觸法，卻為謀得可能之愛情，忽略林婦蒙受損害，判處李女5月徒刑，可易科罰金，併科罰金3萬元，可上訴。

