為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女奧客砸酒 全家店員身心未平復續休假

    蔣女（右）敲碎酒瓶後，又對18歲夜班店員（左）噴啤酒。（記者張瑞楨翻攝）

    蔣女（右）敲碎酒瓶後，又對18歲夜班店員（左）噴啤酒。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/14 07:53

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市蔣姓女子10日凌晨到河南路全家便利商店持紅酒結帳，疑似質疑18歲夜班男店員拒絕裝袋，竟在櫃台砸碎1瓶紅酒，又拿來罐裝啤酒搖晃猛灑，店員手部受傷，直到今天仍因身心未平復持續休假；全家表示，將持續提供夥伴醫療協助並關心身心狀況。

    至於蔣女被網友查出曾在某「傳媒」工作，疑為中國附屬組織；警方再次強調，蔣女偵訊時持中華民國身分證，不確定原國籍為何，而蔣女個人脆帳號（Threads）設定不公開，未對外說明是否任職，網友也發現，蔣女自稱「紅酒姐」，已將IG帳號關閉，抖音也從公開帳號改為隱私，且把原本名稱改為「關你屁事」。

    全家夜班男店員10日遭紅酒碎玻璃砸傷後，持續休假養傷，全家便利商店發出聲明表示，關於媒體報導，店員在服務過程中遭顧客攻擊之事件，「我們與各位同感不捨」，且非常感謝大家關心，對任何暴力與傷害行為，絕不容忍，「已陸續提供夥伴醫療、心理及法律上支持與協助」。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播