女奧客砸酒 全家店員身心未平復續休假

蔣女（右）敲碎酒瓶後，又對18歲夜班店員（左）噴啤酒。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/14 07:53

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市蔣姓女子10日凌晨到河南路全家便利商店持紅酒結帳，疑似質疑18歲夜班男店員拒絕裝袋，竟在櫃台砸碎1瓶紅酒，又拿來罐裝啤酒搖晃猛灑，店員手部受傷，直到今天仍因身心未平復持續休假；全家表示，將持續提供夥伴醫療協助並關心身心狀況。

至於蔣女被網友查出曾在某「傳媒」工作，疑為中國附屬組織；警方再次強調，蔣女偵訊時持中華民國身分證，不確定原國籍為何，而蔣女個人脆帳號（Threads）設定不公開，未對外說明是否任職，網友也發現，蔣女自稱「紅酒姐」，已將IG帳號關閉，抖音也從公開帳號改為隱私，且把原本名稱改為「關你屁事」。

請繼續往下閱讀...

全家夜班男店員10日遭紅酒碎玻璃砸傷後，持續休假養傷，全家便利商店發出聲明表示，關於媒體報導，店員在服務過程中遭顧客攻擊之事件，「我們與各位同感不捨」，且非常感謝大家關心，對任何暴力與傷害行為，絕不容忍，「已陸續提供夥伴醫療、心理及法律上支持與協助」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法