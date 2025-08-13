為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假裝抱柱熊抱女學生！ 豐原公車性騷慣犯被逮了

    嚴姓男子涉嫌在公車上熊抱女高中生，當場被警方逮捕。（謝志忠提供）

    2025/08/13 21:22

    〔記者歐素美／台中報導〕豐原高中女學生在公車中遭男子性騷擾熊抱，台中市議員謝志忠今天下午接受家長投訴，立即追蹤公車定位並報警，豐原警分局在豐原轉運站，當場逮捕47歲的嚴姓男子，依《性騷擾防治法》第25條移送台中地方檢察署偵辦。

    台中市議員謝志忠表示，豐原出現性騷擾慣犯，去年至今已有3起性騷擾，他接獲諸多豐原高中家長陳情，反映學生常在校門口遇到跟蹤騷擾男子，男子每天會在學生上下課期間，搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安。

    謝志忠第一時間與家長、警方保持聯繫，今天下午接到家長通報，該男子在學生下課時在校外徘徊，並與學生同時上車，更明目張膽用雙手環抱公車柱子的姿勢，將女學生圈在懷內。立即追蹤公車APP定位，並與警方保持聯繫，成功在豐原轉運站前將該男子帶回警局。

    豐原警分局翁子派出所於今天下午3時許接獲報案，立即趕赴現場，當場查獲嚴姓男子（47歲）涉嫌對一名未成年女性乘客有不當行為，被害人當場依《性騷擾防治法》提出申訴及告訴。

    警方依規定通報性騷擾案件申訴及兒少保護通報；全案警詢後，依《性騷擾防治法》第25條移送台中地方檢察署偵辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    嚴姓男子涉嫌在公車上熊抱女高中生，當場被警方逮捕。（謝志忠提供）

