全國最老死囚提3理由監院籲再審 台南高分院駁回聲請

死刑犯王信福（右二）。（資料照）

2025/08/13 21:46

〔記者王捷／台南報導〕槍殺兩警、台灣最高齡死囚王信福，監察院去年調查後，呼籲提出非常上訴，王信福與律師以監院調查報告，提三項「新證據」聲請再審，台南高分院8月裁定駁回，認為聲請不具「新規性」、「顯著性」，不足動搖原有罪判決。

1990年8月10日，王信福去嘉義的船長卡拉OK，他想點華視八點檔《藍與黑》的主題曲，服務生兩次點成香港電影版的《藍與黑》，因此起口角，不知道怎麼發生衝突後，他把槍交給小弟陳榮傑，並拖著小弟的手肘對隔壁桌下班吃宵夜的警員開槍。

犯案後，王信福潛逃中國，直到2006年眼疾返台被逮，歷經多次發回更審，2011年最高法院駁回上訴確定，王信福死刑、褫奪公權終身，直到去年監院再提報告，呼籲非常上訴、再審。

王信福的法扶律師主張三項事由，第一是監察院委請專家對既有測謊圖譜重新判讀、扣案槍枝文件出現「左輪」、「右輪」不一致，以及當時涉案的同夥李光臨的供述。

合議庭否定聲請理由，首先警方鑑定，開槍的都是同一把右輪手槍，雖然鑑定書有「左輪」文字誤載，但不影響客觀證據，案發至指紋鑑定相隔多年，槍枝經多人輾轉接觸，即使現在沒檢測出王信福指紋，也不能推翻先前事實認定，沒有重新鑑定必要。

其二，測謊部分，測謊原則上不具證據能力，且王信福在一審時就接受測謊，結果是無法判別，現在用同一種方法取證，再做不同詮釋，很難說是「新」證據。

最後，關於同案的李光臨供詞，歷審各種主張都有完整辯論、審查，但是最終都沒有被法院採納，這次又再度提起李光臨的證詞，是對之前的證詞再爭辯，這也不能撼動以前的判決，所以台南高分院駁回聲請。

