為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國最老死囚提3理由監院籲再審 台南高分院駁回聲請

    死刑犯王信福（右二）。（資料照）

    死刑犯王信福（右二）。（資料照）

    2025/08/13 21:46

    〔記者王捷／台南報導〕槍殺兩警、台灣最高齡死囚王信福，監察院去年調查後，呼籲提出非常上訴，王信福與律師以監院調查報告，提三項「新證據」聲請再審，台南高分院8月裁定駁回，認為聲請不具「新規性」、「顯著性」，不足動搖原有罪判決。

    1990年8月10日，王信福去嘉義的船長卡拉OK，他想點華視八點檔《藍與黑》的主題曲，服務生兩次點成香港電影版的《藍與黑》，因此起口角，不知道怎麼發生衝突後，他把槍交給小弟陳榮傑，並拖著小弟的手肘對隔壁桌下班吃宵夜的警員開槍。

    犯案後，王信福潛逃中國，直到2006年眼疾返台被逮，歷經多次發回更審，2011年最高法院駁回上訴確定，王信福死刑、褫奪公權終身，直到去年監院再提報告，呼籲非常上訴、再審。

    王信福的法扶律師主張三項事由，第一是監察院委請專家對既有測謊圖譜重新判讀、扣案槍枝文件出現「左輪」、「右輪」不一致，以及當時涉案的同夥李光臨的供述。

    合議庭否定聲請理由，首先警方鑑定，開槍的都是同一把右輪手槍，雖然鑑定書有「左輪」文字誤載，但不影響客觀證據，案發至指紋鑑定相隔多年，槍枝經多人輾轉接觸，即使現在沒檢測出王信福指紋，也不能推翻先前事實認定，沒有重新鑑定必要。

    其二，測謊部分，測謊原則上不具證據能力，且王信福在一審時就接受測謊，結果是無法判別，現在用同一種方法取證，再做不同詮釋，很難說是「新」證據。

    最後，關於同案的李光臨供詞，歷審各種主張都有完整辯論、審查，但是最終都沒有被法院採納，這次又再度提起李光臨的證詞，是對之前的證詞再爭辯，這也不能撼動以前的判決，所以台南高分院駁回聲請。

    相關新聞：
    最年長死刑犯王信福 監院籲法務部研提非常上訴、再審

    監委王美玉、高涌誠，去年調查王信福案後，呼籲非常上訴、再審。（記者謝君臨攝）

    監委王美玉、高涌誠，去年調查王信福案後，呼籲非常上訴、再審。（記者謝君臨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播