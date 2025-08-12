阿彌陀佛！高雄74歲比丘尼逆向開車300米 警忙攔截防釀禍

74歲比丘尼開車逆向行駛，幸巡邏員警發現及時攔阻。（民眾提供）

2025/08/12 15:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區九如四路近西藏街口，今（12）日近中午發生有轎車逆向行駛，其他汽機車駕駛看到紛紛閃躲，就怕一不小心就被撞個正著，幸好當時有巡邏員警發現，緊急開到路口將逆向轎車攔下，經查駕駛為74歲傅姓比丘尼，幸逆行300米即被攔阻，未釀大禍，比丘尼被攔查後，當場不斷唸著「阿彌陀佛！」

鼓山分局內惟所指出，巡邏員警於上午11點多巡經九如四路、西藏街口時，見1輛轎車於九如四路往南道路逆向直行，員警立即將警車回轉停於西藏街口，攔阻逆向轎車繼續違規行駛。經了解，由於該路段兩向道路之間有分隔島，違規駕駛的傅女稱是不熟悉路況而不慎違規逆向。

請繼續往下閱讀...

警方表示，傅女逆向行駛已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，最高可處1800元罰鍰，警方於現場依規定製單舉發。

比丘尼駕駛深色轎車疑未注意逆向，仍繼續往前行駛，一旁汽機車駕駛直擊後傻眼！（民眾提供）

警車從另一車道發現後，急忙至路口迴轉攔阻逆行轎車。（民眾提供）

逆向轎車遭警車攔阻。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法