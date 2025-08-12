為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    阿彌陀佛！高雄74歲比丘尼逆向開車300米 警忙攔截防釀禍

    74歲比丘尼開車逆向行駛，幸巡邏員警發現及時攔阻。（民眾提供）

    74歲比丘尼開車逆向行駛，幸巡邏員警發現及時攔阻。（民眾提供）

    2025/08/12 15:32

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區九如四路近西藏街口，今（12）日近中午發生有轎車逆向行駛，其他汽機車駕駛看到紛紛閃躲，就怕一不小心就被撞個正著，幸好當時有巡邏員警發現，緊急開到路口將逆向轎車攔下，經查駕駛為74歲傅姓比丘尼，幸逆行300米即被攔阻，未釀大禍，比丘尼被攔查後，當場不斷唸著「阿彌陀佛！」

    鼓山分局內惟所指出，巡邏員警於上午11點多巡經九如四路、西藏街口時，見1輛轎車於九如四路往南道路逆向直行，員警立即將警車回轉停於西藏街口，攔阻逆向轎車繼續違規行駛。經了解，由於該路段兩向道路之間有分隔島，違規駕駛的傅女稱是不熟悉路況而不慎違規逆向。

    警方表示，傅女逆向行駛已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，最高可處1800元罰鍰，警方於現場依規定製單舉發。

    比丘尼駕駛深色轎車疑未注意逆向，仍繼續往前行駛，一旁汽機車駕駛直擊後傻眼！（民眾提供）

    比丘尼駕駛深色轎車疑未注意逆向，仍繼續往前行駛，一旁汽機車駕駛直擊後傻眼！（民眾提供）

    警車從另一車道發現後，急忙至路口迴轉攔阻逆行轎車。（民眾提供）

    警車從另一車道發現後，急忙至路口迴轉攔阻逆行轎車。（民眾提供）

    逆向轎車遭警車攔阻。（民眾提供）

    逆向轎車遭警車攔阻。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播