台大女廁偷拍之狼判囚4年還不夠 加一罪再判7月確定

台灣大學醫學院女廁外。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/12 11:18

〔記者張文川／台北報導〕32歲男子張子彥，9年前在台灣大學、北一女等校、北市府局處等女廁持手機或安裝針孔攝影機，偷拍女生如廁，事後分類傳給群組同好欣賞，被害人上百人，確定身份的被害人就有60人，之前已被依無故竊錄他人身體隱私部位罪，判處4年徒刑、外加2年可易科罰金之刑定讞；一名被害人2021年得悉自己的如廁影片在網路色情論壇流傳，報警提告，桃園地檢署另案起訴，一、二審均將張男判處7月徒刑，最高法院維持原判確定。

2016年4月，台灣大學一名女清潔工打掃廁所時，發現蹲式馬桶前方沖水桿，被人裝設針孔攝影，通知校方緊急報案，警方循線查獲擔任快遞人員的張子彥，在其電腦起獲上百部偷拍影音檔案。

檢警清查估計有上百人受害，被害年齡層從國中、高中、大學乃至上班族都有，張男還分門別類以職業、學校分類，還開設「女優」、「高學歷」等資料夾。

一審台北地院審理時，張男認罪請求和解，自稱資力不足，提出賠償每人10萬元，但沒人接受，異口同聲痛斥張男，向法官泣訴此事使其身心備受打擊，不敢再使用公共廁所、在百貨公司試穿，還有人因此憋尿而血尿，身心俱創，須定期看精神科。

北院認定張男是計劃性犯案，從備置工具、勘查現場、設置偷拍器材、事後找尋被害人資料確認身分、與友人分享偷拍心得，均可證其心思縝密，犯案時智能、精神狀態均正常，不採信他患有強迫症的辯詞，依妨害秘密罪判刑4年，另有2年得易科罰金，二、三審維持定讞。

張男在2018年3月在住處，將先前他偷拍的影像，以通訊軟體LINE傳送給網友，流傳至色情論壇，被害人2021年12月接獲網友傳訊告知如廁畫面在色情網路論壇流傳，她才知悉，向警方報案。

桃園地檢署另行偵辦起訴，桃園地院將張男判刑7月且不得易科罰金，二審維持，最高法院日前駁回張男上訴，全案定讞。

「攝狼」張子彥被判囚4年。（記者劉慶侯翻攝）

