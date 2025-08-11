男嬰澎湖車禍來不及長大 民眾現場擺放鮮花哀悼

車禍現場，澎湖民眾紛紛送上鮮花等物品。（民眾提供）

2025/08/11 17:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖昨（10）日發生5個月大男嬰車禍身亡悲劇，案發現場澎湖民眾紛紛送上鮮花致哀，檢察官相驗後，澎湖簡易法庭以過失致死罪嫌，將男嬰父母及涉嫌肇事女駕駛3人交保，至於男嬰遺體，父母決定不予火化，以船運回台灣處理，結束此一悲慘澎湖之旅。

這起意外，男嬰父母是來澎湖擔任比賽裁判，10日比賽結束，未參加主辦單位準備的遊覽車澎湖之旅，與其他幾名友人租用機車前往白沙，參加搭船東海之旅，不料卻在湖西鼎灣路段被轉彎汽車撞擊，導致5個月大男嬰頭部重創，經醫院搶救無效，宣告不治。

男嬰意外身亡，澎湖人自發性在案發現場轉角處放上鮮花、玩偶及養樂多等，希望小天使在天國快樂生活、不會再有病痛；由於數量眾多，1位熱心民眾還特別放上紙箱，將物品置於紙箱，並提醒民眾將鮮花物品放置箱內，避免妨礙交通，同時不要放置食品。

根據馬公警分局統計，今年7月（馬公市、湖西鄉）共發生154件交通事故（計死亡1人、受傷121人）。高風險路段前3名：縣道204線興仁段（5件、7人傷），縣道204線西文段（4件、10人傷），縣道203線鼎灣段（3件、1人死亡）；8月10日鼎灣段又發生男嬰車禍身亡悲劇。

湖西鼎灣汽車撞機車車禍，導致5個月大男嬰不治身亡。（馬公警分局提供）

