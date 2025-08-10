抵澎參加比賽騎車自遊車禍 5個月大嬰兒命喪異鄉

湖西鼎灣路段發生死亡車禍，5個月大男嬰命喪澎湖。（馬公警分局提供）

2025/08/10 13:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序進入8月，澎湖掀起運動競賽熱潮，各種全國性比賽紛紛在澎湖舉行，各縣市隊伍及隨行家屬為澎湖帶來不少消費，但也隱藏交通不安因素！今（9）日傳出參加比賽選手家屬，租用機車自由行，卻不料遇到車關死劫，年僅5個月大幼童命喪異鄉，讓各界惋惜不已，也盡力協助家屬善後。

馬公警分局調查指出，澎湖縣道203線安宅段今（10）日上午9時09分發生一起A1類（死亡車禍）交通事故，造成一名5個月大男嬰傷重不治。經調查，54年次王姓女子駕駛自小客車由鼎灣往東衛方向行駛，於肇事路口左轉往東衛國小方向時，與沿縣道203線東衛往鼎灣直行、由88年次張姓男子駕駛的普重機車發生碰撞。當時機車載有其妻（84年次黃姓女子）及以背袋背於胸前的5個月大兒子。

事故共造成4人受傷送醫，其中該名男嬰於10時51分宣告不治。雙方駕駛經酒測均為0。肇事原因仍待近一步調查釐清。馬公警分局已依A1類交通事故程序處理，並報請澎湖地檢署檢察官，進行刑事相驗。

根據了解，意外身亡幼童父母是抵澎參加比賽選手家屬，原本今日主辦單位安排遊覽車出遊，但因家屬另有行程安排，因此自行租用機車，準備前往澎湖東海搭船遊覽，不料卻遇上車禍死劫，痛失愛子。事發之初，澎湖各界紛紛想方設法提供協助，並已申請好後送直升機，準備送往高雄長庚搶命，但卻因男嬰送醫後無法恢復生命跡象只能作罷，後續主辦單位也將積極協助家屬善後。

