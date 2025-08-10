送父最後一程手足鬧翻 靈前女兒連擲4聖杯：爸爸想要土葬

鄧男子女對應採「火葬」還是「土葬」產生爭執，鬧上法院高雄少年及家事法院日前准許聲請人請求，罕見裁准定暫時狀態假處分。（資料照）

2025/08/10 22:51

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，未料鄧男的兒女對採「火葬」還是「土葬」發生爭執，最終分別向法院聲請定暫時狀態假處分，法院也准許聲請人請求，罕見裁准定暫時狀態假處分；鄧男女兒說，爭執期間，禮儀公司師父原本聽信弟弟說法，直到她在父親靈堂前連續擲到4個聖杯，所有人都震撼不已，或許那是父親最清楚不過的回應。

鄧男女兒語帶哽咽受訪表示，父親曾多次向她與親友表達，想遵循傳統土葬，落葉歸根，她已備妥合法墓地與棺木，盼能依父親遺願送他最後一程；然而，父親現任配偶及其所生子女堅持火葬，雙方意見無法調和，最終各自向法院聲請定暫時狀態處分。

鄧男女兒指出，目前在台灣合法的繼承人有10位，她是長女，另外還有長男弟弟以及其他3名弟妹，共5位同意遵循父親遺願土葬，至於主張火葬的是包含父親的現任配偶，以及其他4名子女，雙方票數相同。

鄧男女兒說，父親留下幾千萬的財產在台灣，不理解為何父親配偶及其2子堅持主張火葬，甚至揚言喪葬費一毛錢都不出，且還都不能用遺產扣除。

令鄧男女兒心痛的不只是葬禮的爭執，她說，父親生前留下的老家，產權仍在已過世的爺爺名下，父親不願過戶給現任配偶，卻在辭世後遭佔據；當家人從殯儀館請回父親的神主牌、想讓他回家，卻被拒之門外，甚至報警驅趕。

鄧男女兒表示，向父親配偶索取父親遺物，得到的卻是一袋用垃圾袋裝、丟在路邊的衣物，那一刻與其他兄弟姊妹都難以理解，為何配偶的2子可以如此冰冷對待自己的父親？

「我們只是想讓爸爸回家、安穩入土，別再被冰在殯儀館裡。」她說，這場家族風波，也迫使她及兄弟姊妹要與父親配偶以及其2子，打繼承房產與讓父親入土為安等官司，只為讓父親神主牌能早日回家、順利下葬。

鄧男女兒回憶，爭執期間，禮儀公司師父原本聽信弟弟說法，認為父親想火葬，最後因兩派爭辯不休，決定讓她在父親靈堂及弟妹面前擲杯請示，連續3次聖杯，原本師父半信半疑要求再擲一次，結果第四次依然是聖杯，讓在場所有人都震撼不已，或許那是父親最清楚不過的回應。

如今距父親離世已逾1個月，鄧男子女仍在努力奔走，他們唯一的願望，是盡快讓父親回到熟悉的家，依照父親的心願安眠於土地懷抱，結束這場耗盡親情的爭執。

