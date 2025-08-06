可惡！臉書一頁式廣告詐騙 盯上嘉義鄒族部落遊程

山美社區旅遊套裝行程收費1人2400元，被詐騙集團冒用包裝成1人499元低價旅遊套裝行程廣告。（竹崎警分局提供）

2025/08/06 09:11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉茶山與山美兩個鄒族部落所推出的社區旅遊套裝行程，原汁原味的體驗遊程獲得遊客熱烈迴響，竟被詐騙集團盯上，在臉書以一頁式廣告冒用山美、茶山套裝行程照片，佯稱1個人只要499元就能到原鄉吃喝玩樂，對兩個社區造成很大的困擾，報警求助。

嘉義縣竹崎警分局山美新美聯合所日前接獲民眾報案，指稱臉書上有詐團冒用山美、茶山社區發展協會臉書內的照片，再以1人499元低價旅遊套裝行程廣告欺騙消費者。經查山美社區旅遊套裝行程每日收費1人2400元，茶山社區旅遊套裝行程為每日收費1人1780元，該詐團網頁以明顯低於市價的旅遊套裝行程，欺騙消費者上當。

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警方指出，經向臉書反映，該網頁目前已遭檢舉下架。但詐團手段日益高明，讓人防不勝防，不法分子透過假冒客服或旅遊平台名義進行詐騙，誘導民眾匯款或提供個資，進一步侵害消費者權益，呼籲遇到優惠要理性判斷。民眾若有旅遊需求，請選擇合法且信譽良好的旅行社，不要相信明顯低於市價等套路，切勿輕信一頁式廣告話術，而成為詐騙集團口中肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

茶山套裝行程收費1人1780元，被詐騙集團冒用包裝成1人499元低價旅遊套裝行程廣告。（竹崎警分局提供）

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