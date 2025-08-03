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    女公關遭割喉亡 網募款稱「1元也是愛心」 家屬急澄清：是詐騙

    有不肖人士自稱女公關親友在社群平台募款行騙。（擷取自Threads）

    有不肖人士自稱女公關親友在社群平台募款行騙。（擷取自Threads）

    2025/08/03 16:22

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北市信義區7月30日發生驚悚命案，27歲谷姓女公關遭22歲劉姓前男友猛刺超過30刀慘死街頭。不料，最近竟有不肖人士自稱女公關親友在社群平台募款，遭被害者家屬緊急出面澄清是詐騙，網友看了直呼，「拿人家的悲劇斂財，死詐騙你會有報應」。

    近日Threads上有網友自稱為谷姓女公關「姊妹」，還感嘆姊妹遭到渣男害死，謊稱「現在要辦靈堂需要募集一些錢，家中狀況本身就不好現在人也走了」，並附上一組銀行帳戶，邀請善心網友募款，甚至還在留言區強調，「麻煩各位 1元也是愛心！」

    對此，被害者家屬緊急強調，家人都沒有設立任何捐款帳戶，更未有向任何人募款，請民眾千萬不要上當。警方也呼籲，「搭血腥熱點行騙」的手法近年層出不窮，民眾切勿輕信來源不明的帳號與貼文，避免人財兩失。

    詐騙貼文曝光後，網友紛紛怒批，「拿人家的悲劇斂財，死詐騙你會有報應 」、「匯款1元 再舉報165，帳號就被查了」、「人家被害者家屬已經很難過了，你還要蹭人家流量來詐騙真的很不要臉」、「詐騙真的下地獄，有夠誇張」。

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