    88城暴動蔓延！ CNN：伊朗複製「委內瑞拉劇本」三重危機夾擊

    2026/01/07 16:22 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗驚見「委內瑞拉式」崩潰前兆，貨幣貶值引發全國88城大規模暴動。圖為社群媒體流出畫面，顯示南部城市法薩（Fasa）示威者憤怒攻擊政府大樓，場面失控。（法新社）

    伊朗正驚覺委內瑞拉發生的事情，似乎正在自己國內重演。據美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，隨著遍及88個城市的抗議、貨幣暴跌與外部軍事壓力同時出現，伊朗政權正面臨被專家稱為「三重危機」（triple crisis）的險峻局面。就在委內瑞拉總統馬杜羅遭美軍夜襲逮捕後，這種鏡像般相似的崩潰情境，讓德黑蘭領導階層對自身前景感到異常不安。

    報導指出，伊朗境內因經濟危機引發的民怨已全面引爆。據人權組織「HRANA」統計，示威浪潮已蔓延至伊朗31個省份中的27省、共88個城市。雖然當局強力鎮壓造成至少29人死亡、近1200人被捕，但抗議怒火仍未止息。這種「內部經濟崩潰引發統治動搖」的模式，與馬杜羅（Nicolas Maduro）倒台前的委內瑞拉如出一轍。

    倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）分析，伊朗正面臨致命的「三重危機」：原有的經濟崩盤、政治合法性喪失，再加上來自美國與以色列迫在眉睫的軍事威脅。

    專家：美意圖是「極大化」政權更迭

    約翰霍普金斯大學教授納斯爾（Vali Nasr）向CNN直言，對德黑蘭而言，美國現在的意圖已非常明確且「極大化」（maximalist），意即不再只是施壓，而是尋求徹底的改變。委內瑞拉曾是伊朗在西半球最親密的盟友，兩國因同樣遭受美國制裁而結盟；如今看到盟友被美軍特種部隊從臥室拖走，這對伊朗領導層造成了巨大的心理衝擊。

    面對川普警告若鎮壓示威者將遭到美軍「重擊」，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）選擇強硬回應，痛批談判是陷阱並誓言抵抗。

    不過CNN也引述分析提醒，即便委內瑞拉的情節在外部看來相似，但伊朗是神權共和國，其國家結構、軍事能力與代理人網絡都遠強於委內瑞拉，或許更能承受外部政權更迭的壓力；這也意味著若美國誤判情勢硬碰硬，後果恐將更加難以預料。

    圖
    圖 圖
