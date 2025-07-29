打方向燈還被罰？彰化駕駛噴1200元 警:須做到「這點」才OK

警方強調打方向燈必須「打好打滿」，提早切熄經檢舉屬實就開罰。（民眾提供）

2025/07/29 22:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣徐姓民眾同時接到2張罰單，在通往鹿港必經的中正路，短短10公尺，先是未依規定使用方向燈，以及左側車輪「壓到雙黃線」，被檢舉噴飛2100元，但民眾認為「打了方向燈還被罰？」；鹿港警分局表示，自小客車在變換車道時，所開啟的方向燈，必須等「4個車輪」完全駛入車道才能切熄。

鹿港、福興交界的中正路被許多民眾封為最新的「罰單地雷」，徐姓民眾指出，這2張罰單違規時間只間隔1分鐘，當時要從鹿港鎮前往彰化市，原本行駛外側車道要切到內側車道，記得有打方向燈，接著再切到最內側左轉車道要左轉彰鹿路，沒想到就被檢舉開了2張罰單。

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徐姓民眾表示，一口氣接到2張罰單，實在是心太痛，仔細一看才發現，原來第一張罰單是方向燈有打還不夠，因為沒有「打好打滿」，以道路交通管理處罰條例第42條被罰1200元；第二張罰單是因為「壓到雙黃線」，以道交條例第60條第2項第3款，以不遵守道路交通標線之指示，開罰900元。

鹿港警方表示，很多用路人誤以為方向燈有打就好，其實方向燈正確打法，必須是在準備切換車道時就要提前開啟，然後自小客車必須等到「4個車輪」完全駛入車道，方向燈才能切熄。不然的話，方向燈沒有打好打滿，一經檢舉屬實，就依規定開罰。

警方強調，道路所劃設雙黃線，不只跨越要罰，就算是「壓到」也不行，只要車輪有壓到，一經檢舉屬實，也會開罰。

在彰化縣鹿港、福興交界的中正路，因方向燈未打好打滿，被開罰1200元。（民眾提供）

彰化縣鹿港、福興交界的中正路是遊客必經道路，已成為最新的罰單地雷。（記者劉曉欣攝）

壓到雙黃線也不行，照樣被檢舉吞罰單。（民眾提供）

壓到雙黃線被檢舉的代價，就是噴飛900元。（民眾提供）

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