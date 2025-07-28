與第一金控簽資安聯防MOU 陳白立：強化資安防護具體展現

調查局長陳白立（右）與第一金控董事長邱月琴（左）簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。（調查局提供）

2025/07/28 21:26

〔記者王定傳／台北報導〕調查局今與第一金融控股股份有限公司簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」；調查局長陳白立表示，這是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，亦是落實我國「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」目標，建立安全可信賴智慧國家。

陳白立並強調，調查局是「國家的調查局、人民的調查局與科技的調查局」，第一金控公司掌握國內各產業客戶及民眾的資料量龐大，故資訊系統穩定及資訊安全要求重要性不言而喻，能與第一金控公司簽署合作備忘錄，是強化資安防護工作的具體展現。

請繼續往下閱讀...

簽約儀式由陳白立與第一金控董事長邱月琴共同簽署，台北市調查處長徐國楨、資通安全處長張尤仁、經濟犯罪防制處長吳宗杰、洗錢防制處長吳月萍處均與會。

調查局指出，台灣是易遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區，金融機構更是易遭駭客鎖定的重要目標，且駭客攻擊模式愈趨系統及組織化，調查局近年偵辦眾多類型電腦犯罪及網路駭侵案件，發現駭客集團有鎖定金融業者等高價值目標發動社交工程郵件、撞庫攻擊及阻斷服務等網路攻擊的趨勢。

此外，詐騙集團為伺機騙取人民財產，除假冒金融服務業者名義寄送釣魚簡訊或電子郵件予一般民眾外，近來以金融機構首長肖像及名義在社群媒體創設偽冒帳號等詐騙事件更時有所聞。

調查局表示，為協助我國金融機構有效因應資安風險，未來調查局與第一金控公司將依合作備忘錄，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運的成效。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法