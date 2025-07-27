醫療暴力！護理人員制止病房爭吵竟遭打傷

嘉義地檢署認為林女行為涉嫌以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。（資料照，記者丁偉杰攝）

2025/07/27 14:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕40歲林姓女子去年9月在部立嘉義醫院住院期間，在病房與陳姓前夫爭吵，林姓護理師為管理病房秩序，前往制止卻遭林女出手打傷，林女並用頭跟腳撞壞醫院櫃子洩憤。案經嘉義地檢署偵結，認為林女行為涉嫌以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，林女去年9月1日因病在嘉義醫院住院治療，同月6日深夜，因在病房與陳姓前夫（所涉違反醫療法罪嫌部分，另為不起訴處分）發生爭吵，林姓護理師聽聞後，為管理病房秩序前往制止。

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當時林女徒手揮打出面制止的林姓護理師，造成林姓護理師胸部挫傷，致證件夾損壞；其間林女還以頭跟腳撞擊並毀損病房櫃子，事後醫院報警處理。

林女矢口否認攻擊醫護人員，辯稱「當時醫護人員及保全壓制我，我沒辦法喘氣，我有用手撥一下，有撥到一張識別證掉了。後來因被激怒了，為了反抗，才會用頭撞擊及腳踹櫃子，我沒有打醫護人員」。

檢警調查，依護理人員指述、病房櫃子毀損照片等證據佐證，認定林女違反醫療法，涉以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，依法聲請簡易判決處刑。

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