台中竊賊偷車爽兜風 5警瞬間衝出驚嚇中活逮

5名警員將張姓竊賊團團圍住。（警方提供）

2025/07/26 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區吳姓市民日前將機車停在路旁，因忘拔鑰匙，折返時驚見愛車不翼而飛，警方獲報迅速調閱監視器，鎖定竊賊特徵及逃逸路線，半小時內就在距案發地點不到500公尺路上，發現張姓竊賊正悠哉騎贓車兜風，只見5名員警瞬間衝出，將他團團圍住，張嫌也在驚嚇中被活逮，依竊盜罪法辦。

台中市警局第六分局今天指出，該案發生在23日凌晨3點多，吳姓市民氣喘吁吁跑進何安派出所，臉色慌張直說「我的機車被偷了！」原來他將愛車停在公園附近路上，鑰匙沒拔暫時離開辦事，回來時竟發現車子不在原地，吳男焦急萬分表示，機車是重要通勤交通工具，若找不回來，他會寸步難行。

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警方立即調閱監視器，發現張姓竊賊（64歲）稍早看準機車鑰匙沒拔，跳上機車將龍頭一轉、鑰匙一扭，一溜煙騎離，警方鎖定張嫌特徵後立即分頭追緝，30分鐘後在距案發點約500公尺處，發現張嫌騎贓車在街上閒晃，5名警員迅速從四面八方包夾攔下人車，張嫌在驚愕中被壓制逮捕，當場人贓俱獲，詢後依竊盜罪嫌送辦。

第六分局長周俊銘提醒民眾，機車停妥後務必拔走鑰匙，切勿心存僥倖、貪圖一時方便，讓竊賊有可乘之機，就算再短的離開時間，也要確實做好防盜措施，守護自己的交通工具與財產安全。

張嫌在驚愕中被壓制逮捕，當場人贓俱獲。（警方提供）

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