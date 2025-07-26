為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中竊賊偷車爽兜風 5警瞬間衝出驚嚇中活逮

    5名警員將張姓竊賊團團圍住。（警方提供）

    5名警員將張姓竊賊團團圍住。（警方提供）

    2025/07/26 13:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區吳姓市民日前將機車停在路旁，因忘拔鑰匙，折返時驚見愛車不翼而飛，警方獲報迅速調閱監視器，鎖定竊賊特徵及逃逸路線，半小時內就在距案發地點不到500公尺路上，發現張姓竊賊正悠哉騎贓車兜風，只見5名員警瞬間衝出，將他團團圍住，張嫌也在驚嚇中被活逮，依竊盜罪法辦。

    台中市警局第六分局今天指出，該案發生在23日凌晨3點多，吳姓市民氣喘吁吁跑進何安派出所，臉色慌張直說「我的機車被偷了！」原來他將愛車停在公園附近路上，鑰匙沒拔暫時離開辦事，回來時竟發現車子不在原地，吳男焦急萬分表示，機車是重要通勤交通工具，若找不回來，他會寸步難行。

    警方立即調閱監視器，發現張姓竊賊（64歲）稍早看準機車鑰匙沒拔，跳上機車將龍頭一轉、鑰匙一扭，一溜煙騎離，警方鎖定張嫌特徵後立即分頭追緝，30分鐘後在距案發點約500公尺處，發現張嫌騎贓車在街上閒晃，5名警員迅速從四面八方包夾攔下人車，張嫌在驚愕中被壓制逮捕，當場人贓俱獲，詢後依竊盜罪嫌送辦。

    第六分局長周俊銘提醒民眾，機車停妥後務必拔走鑰匙，切勿心存僥倖、貪圖一時方便，讓竊賊有可乘之機，就算再短的離開時間，也要確實做好防盜措施，守護自己的交通工具與財產安全。

    張嫌在驚愕中被壓制逮捕，當場人贓俱獲。（警方提供）

    張嫌在驚愕中被壓制逮捕，當場人贓俱獲。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播