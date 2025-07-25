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    捐款行善的前獅子會長淪車手 取款1099萬元判刑得入獄

    曾擔任獅子會長與家長會會長，也曾捐款行善的蔡男，淪落為車手詐財上千萬元，二審判刑2年2月，應入獄執行，圖為警方抓車手場景，與本案無關。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

    曾擔任獅子會長與家長會會長，也曾捐款行善的蔡男，淪落為車手詐財上千萬元，二審判刑2年2月，應入獄執行，圖為警方抓車手場景，與本案無關。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

    2025/07/25 10:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾擔任過獅子會會長、學校家長會會長、且曾捐款行善的蔡姓男子，竟於2023年加入詐欺集團當車手，向謝姓被害人分3次取走共1099萬元現金，他宣稱沒獲得報酬，一審依共同犯詐欺取財罪判刑3年，他上訴二審，並與被害人以分期付款賠償共180萬元和解，二審減刑改判2年2月，但不宣告緩刑，如三審判刑確定，他必須入獄。

    蔡姓男子於2023年與洪姓男子加入詐欺集團，彰化縣謝姓男子誤信虛擬貨幣USDT（泰達幣）投資詐騙，同年4月25日、5月4日與10日，將389萬元、340萬元、370萬元交予車手蔡男，洪男在附近把風，得款後一起搭計程車離開，把現金交給代號「麥克」的上級；謝男得知受騙後，與警方設下「請君入甕」陷阱，5月16日上午與蔡男約在一家超商面交100萬元，蔡、洪2人被埋伏警員逮捕。

    彰化地方法院一審時，2人都否認犯行，蔡男辯稱自己是「幣商」；洪男則說自己是蔡男的助理，「我跟著他學賣二手車」；法官詢問蔡男買賣虛擬貨幣的可疑之處，蔡男卻說「我不知道要怎麼回答法官的問題」，法官認為辯詞不足採信，依共同詐欺取財罪判處蔡3年、洪2年8月徒刑。

    蔡男針對量刑部分上訴，洪男也上訴，說詞與一審相同，高等法院台中分院駁回洪男上訴，至於蔡男部分，蔡男強調自己願認罪，已與被害人謝男以180萬元和解，每月賠償2萬5000元，請二審考量他素行良好，且擔任過獅子會會長、家長會長與捐款行善，是一時不察而犯案，希望法官宣告緩刑。

    高等法院台中分院考量蔡男認罪且賠償被害人和解，減刑改判2年2月，但蔡男二審判刑仍逾2年，不符合緩刑要件，就不得宣告緩刑，可上訴三審。

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