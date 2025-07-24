酒駕撞死老翁逃逸 還要妻頂罪 彰化男判9年6月

去年3月間，彰化黃男酒駕上路，在和美鎮和頭路256巷口撞擊一對路邊散步的夫妻，兩人當場被撞落排水溝。（民眾提供）

2025/07/24 16:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男（40歲）去年3月間酒駕撞上一對在路邊散步的老夫妻後逃逸，被撞的丈夫頭部重創不治、妻子則受重傷。黃男事後被逮，酒測值高達0.70毫克，他一度把責任推給太太。該案由彰化地院國民法官參與審理，今依酒駕致死及肇事逃逸致死等罪，合併判處黃男9年6月。

審理法官認為，黃男酒後深夜駕車行經非市區的偏僻產業道路，未盡駕駛人應有注意義務，撞人後竟為規避責任逃逸，更在事後意圖讓妻子頂罪，顯見其犯後態度惡劣。案發後，黃男自白雖具部分悔意，但對於肇事逃逸，先承認後又辯稱僅具間接故意，顯見其悔過態度消極，且未積極賠償或與被害人家屬和解。法院審酌其行為動機、違反義務程度與造成的重大傷害，依酒駕致死罪與肇事逃逸致死等罪，分別判處有期徒刑7年2月與4年8月，合併執行9年6月。

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2024年3月16日晚間7點38分，黃男先在友人家飲用威士忌至傍晚，仍執意駕車離去。不料才駛出不到1分鐘，就在和頭路256巷口猛烈撞擊正在路邊散步的黃姓夫妻，強大衝擊力使老翁撞破擋風玻璃後墜入排水溝，其妻亦被波及跌落水溝，兩人重傷。

黃男肇事後在現場停留6秒，未下車查看即加速逃逸，所幸路人及時發現報警，將2人送醫。70歲的黃翁到院時已呈現腦震盪、急性呼吸衰竭，經21天搶救仍因頭部外傷引發併發症，於4月6日離世，其妻則左前臂及骨盆嚴重挫傷，至今仍需復健。

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