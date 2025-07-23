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    首頁　>　社會

    新北萬里車禍 國光司機肋骨斷忍痛安撫乘客下車

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生1死14傷重大車禍，圖為現場散落一地的物品。（民眾提供）

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生1死14傷重大車禍，圖為現場散落一地的物品。（民眾提供）

    2025/07/23 14:55

    〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市萬里區中福路附近今天（23日）上午近8時發生曳引車與國光客運碰撞事故，造成14人傷亡。在車禍中嘴唇受傷的乘客張女回憶，要感謝國光客運司機臨危不亂，拚命要乘客快下車，希望國光客運事後要表揚這位勇敢司機。

    張女今天一早與顧姓老公一如往日從萬里搭國光客運到台北上班，不料當車輛行駛至中福路車禍現場時，聽到「卡」、「卡」的聲音，接著就出事，車內乘客亂成一團，她的眼鏡與其他乘客東西摔落一地，害怕國光客運會爆炸，她解開安全帶，撿起地上眼鏡趕快下車，後來才發現她撿到的眼鏡是別人的。

    萬里車禍事件中，有3位乘客事後被送往衛生福利部基隆醫院，分別是顧男（年約60歲）、張女（年約60歲）與侯女（年約70歲）；張女是嘴唇撕裂傷、顧男是頸椎鈍傷、侯女士是額頭擦傷；被送往汐止國泰醫院有2人，均為擦挫傷。衛福部基隆醫院、汐止國泰醫院公關表示，受傷乘客均已無大礙，經醫生檢傷處理後，已自行離院。

    張女說，她不知道車禍是怎樣發生的，她只隱約記得車禍發生前幾秒有聽到「卡」、「卡」、「卡」的聲音，還在疑惑是何處發出聲音沒多久就出事了。她跟老公座位在右側前方，聽座位在左側的侯女說，送醫不治的乘客的座位在左前方位置（司機正後方）。

    張女說，出事的第一時間，現場很混亂，但是她回想起來，國光客運司機處置很棒，他很冷靜叫大家不要慌亂，設法解開身上安全帶，自己重要的隨身財物帶下車，她擔心等下是否會「火燒車」？沒想到司機安慰大家，不要怕，車輛已經熄火，應該不會火燒車，「不要急！不要亂！趕快下車」，才讓大家能脫困。

    張女邊回憶邊細述過程，越講越害怕，一旁的慈濟師姐們輕拍她背部，輕聲細語地說「無代誌」！張女則一再拜託，請拜託公司要表揚這位司機。

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生1死14傷重大車禍，有2位受傷乘客送汐止國泰醫院救治，檢傷後離院休養。（記者俞肇福翻攝）

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生1死14傷重大車禍，有2位受傷乘客送汐止國泰醫院救治，檢傷後離院休養。（記者俞肇福翻攝）

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生重大車禍，現場慘不忍睹。（民眾提供）

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生重大車禍，現場慘不忍睹。（民眾提供）

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生1死14傷重大車禍，圖為收治3位輕傷患者的衛生福利部基隆醫院急診室。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里中福路今天（23日）早上發生1死14傷重大車禍，圖為收治3位輕傷患者的衛生福利部基隆醫院急診室。（記者俞肇福攝）

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