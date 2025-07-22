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    首頁　>　社會

    一封私訊「你中獎」 台南男信了差點失金5萬

    劉姓男子收到臉書私訊稱中獎60萬美元，對方要求先購買5萬元點數卡。在超商購卡時被店員察覺異狀通報警方，成功攔阻詐騙。（民眾提供）

    劉姓男子收到臉書私訊稱中獎60萬美元，對方要求先購買5萬元點數卡。在超商購卡時被店員察覺異狀通報警方，成功攔阻詐騙。（民眾提供）

    2025/07/22 17:03

    〔記者王捷／台南報導〕50歲劉姓男子在臉書收到陌生訊息，聲稱劉男中獎60萬美元，依指示準備購買總額5萬元的點數卡以領取獎金，所幸超商店員發覺異狀通報警方，台南第二分局民權派出所員警郭均棠即時趕抵現場，成功勸阻劉男免於受騙。

    昨天早上，超商店員報案稱有顧客疑似遇上詐騙，警員趕抵後發現，劉男正準備購買10張面額各5000元的蘋果點數卡，供一名自稱「Vivian Care」的臉書網友作為寄送獎品的條件。對方聲稱劉男中獎臉書年度活動，獎品為價值60萬美元的「ATM獎品卡」，但需先支付等值5萬元的點數卡費用。

    警方認為，這不是典型的假援交詐騙，但一樣是騙取點數，因此勸劉男不要買點數，詐騙集團常以獎金吸引民眾上鉤，再以「領獎需先付費」為由要求被害先付款，經勸說後，劉男才意識到自己差點受騙，立即打消購卡念頭，成功保住財產，並對警方與店員的及時協助表達感謝。

    南警二分局呼籲，網路上看到「中獎通知」、「高獲利投資」、「解除分期付款」等訊息要謹慎求證，一旦對方要求「先匯款才能領獎」，即極可能為詐騙，若有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或110報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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