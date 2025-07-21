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    首頁　>　社會

    離婚6個月生子 女怒告前夫和小三偷情獲賠60萬

    林姓婦人離婚後，偶然撞見前婆婆逗弄1歲男娃，一查之下才發現竟是前夫邱男和小三偷情所生，怒告求償，高院判決邱男二人應連帶賠償林婦60萬元確定。（記者楊國文攝）

    林姓婦人離婚後，偶然撞見前婆婆逗弄1歲男娃，一查之下才發現竟是前夫邱男和小三偷情所生，怒告求償，高院判決邱男二人應連帶賠償林婦60萬元確定。（記者楊國文攝）

    2025/07/21 20:11

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓婦人和邱男結婚15年後離婚，不久後卻在前婆婆住處看到她逗弄1歲多的男童，一查之下竟是邱男和小三小玲（化名）偷情後所生，提告向邱男二人求償；高等法院審理認定，邱男二人侵害林女的配偶權益情節重大，判應連帶賠償60萬元確定。

    林女表示，和邱姓男子2005年6月結婚、育有2女，2020年4月2人分居，同年11月間辦妥離婚。2022年7月偶然間在邱男母親住處，發現她逗弄1名1歲多的男童，得知邱男離婚1個月和小玲結婚，且於婚後第五個月即生子，並查出，男童原本從母姓，後來邱男向戶政機關更正登記為生父，她才恍然大悟，邱男仍有婚姻狀況下，2019年即和小玲偷情，後來於2021年5月生下兒子，怒告邱男二人應連帶賠償60萬元。

    邱男二人辯稱，邱男和林女早在2020年4月已分居並討論離婚，林女當時已知邱男二人同居並發生性行為，卻直到去年3月才提起損害賠償訴訟，已逾請求權時效；此外，邱男和林女簽立離婚協議書時，已將名下桃園一間房屋過戶給她，林女又對他求償，並無理由。

    高等法院審理認為，男童確實是在邱男和林女尚有婚姻關係時，與小玲發生性行為而受胎，邱男二人已侵害林女的配偶身分權益；另外，林女是直到2023年12月才知悉邱男和小玲交往及育有幼童一事，提告求償並未超過請求權時效。審酌邱男二人婚外情、生子，造成林女身心痛苦，判決應連帶賠償60萬元確定。

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