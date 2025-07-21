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    告別逾50年老廳舍 彰化地檢署進駐「司法園區」新大樓

    彰化地方檢察署斥資18.14億元興建新廳舍，大樓前設有公共藝術「公義不貳」。（記者陳冠備攝）

    彰化地方檢察署斥資18.14億元興建新廳舍，大樓前設有公共藝術「公義不貳」。（記者陳冠備攝）

    2025/07/21 15:49

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署與行政執行署彰化分署斥資18.14億元興建新廳舍，今日起遷入新址辦公。新大樓與彰化地方法院、員林簡易庭及新設萬年派出所比鄰，打造縣內首座完整的「司法園區」，將提升辦案效率與民眾洽公便利性。

    原彰化地檢署廳舍使用逾50年，因空間老舊、設備不足，難以因應日益繁重的司法業務，因此興建新廳舍，從7月21日起，地檢署全面在新址辦公，所有案件申告、緩起訴報到、觀護業務等皆需至新址辦理。

    今日上午9時，彰化地檢署檢察長謝名冠率領全體同仁在新廳舍前舉行首次升旗典禮，在公共藝術「公義不貳」的見證下，宣示司法服務邁向新里程。

    襄閱主任檢察官王銘仁指出，新大樓採綠建築設計，設有無障礙設施與親民空間，戶外提供190個汽車位及80個機車位，改善長年洽公停車不便的問題。

    彰化地檢署檢察長謝名冠，率領同仁在新廳舍前舉行首次升旗典禮，在公共藝術「公義不貳」的見證下，宣示司法服務邁向新里程。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署檢察長謝名冠，率領同仁在新廳舍前舉行首次升旗典禮，在公共藝術「公義不貳」的見證下，宣示司法服務邁向新里程。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署新大樓與彰化地方法院及萬年派出所比鄰，打造縣內首座完整的「司法園區」。（記者陳冠備攝）

    彰化地檢署新大樓與彰化地方法院及萬年派出所比鄰，打造縣內首座完整的「司法園區」。（記者陳冠備攝）

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