滿車刀槍、手銬和毒品 基隆男被查獲裁罰1萬

基隆地院認定，朱男無正當理由持有刀、槍等物品，依違反社會秩序維護法裁罰1萬元，持有毒品部分，則另案偵辦中。（記者吳昇儒攝）

2025/07/21 11:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子朱翊豪今年6月6日凌晨搭乘王姓女子駕駛的車輛，停在路旁。警方見兩人形跡可疑，便前往盤查。警方在車內起出毒品安非他命、獵刀、瓦斯槍、手銬等違禁物品，隨即將朱男帶回偵訊。基隆地院認定，朱男無正當理由持有刀、槍等物品，依違反社會秩序維護法裁罰1萬元，持有毒品部分，則另案偵辦中。

案發時，巡邏員警發現一輛車停在路旁許久，車內兩人均未下車也無動靜，擔心發生危險，隨即前往盤查。未料，駕駛座上的王女見警方到來，趁機逃離現場，獨留副駕駛座上的朱男面對警方盤查。

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警方調查發現，朱男即為車主，車內有一個棕色包包，但明顯可見一支槍管露出，在朱男同意下，對車輛進行搜索，朱男也主動交出口袋內的甩棍。

員警在棕色包包內，起出開鋒獵刀、瓦斯鋼珠槍、鋼珠10顆、手銬1副及毒品安非他命1包，隨即將他帶回偵辦。

警方認為朱男攜帶物品已經違反社會秩序維護法，依法送辦；毒品部分，則另案偵辦。

基隆地院認定，朱男無正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法，裁罰1萬元，刀、槍械等物品沒入。

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