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    非法第三方支付架網購平台助博弈集團洗錢 1年多收賭資至少300億

    警方查扣手機、電腦主機、平板電腦、筆電、電腦螢幕、名片、印章、人事規章1批、合約書等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣手機、電腦主機、平板電腦、筆電、電腦螢幕、名片、印章、人事規章1批、合約書等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    2025/07/17 16:23

    〔記者邱俊福／台北報導〕45歲男子李牧耘涉嫌成立代收、代付的2家非法第三方支付公司，2公司旗下再分別成立2個簡單的電商購物網站平台，讓博弈集團直接串接購物網，讓賭客偽裝成消費者，取得大量虛擬帳戶，協助儲值賭資與發放賭金，掩護不法金流，躲避追查；刑事警察局偵二大隊第一隊3月搗破，逮捕李牧耘等5人到案，檢方複訊後將李男與旗下張姓、羅姓重要成員等共3人羈押獲准，初步清查經營1年3個月收取40間博弈集團至少300億元賭資，從中收取的手續費達1500萬元。

    警方調查，李男成立「愛走國際股份有限公司」、「方居浩斯科技股份有限公司」2家非法第三方支付公司後，公司旗下分別又架設電商平台「樂享購」、「拚拚」購物網站，以購物網跟銀行取得消費者付款每筆2萬元以內，可自動產生一組專屬虛擬帳號的付款機制。

    隨後，李男與博弈集團勾結，讓博弈集團串接購物網的付款機制，讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組專屬虛擬帳號，賭客就可直接將資金匯入帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」，此類虛擬帳號服務可隨時大量產出，不僅提升不法資金流轉效率，更能規避金融監理與警方追查，大幅增加偵辦難度，李嫌則透過收取0.3％到0.5％代收付手續費獲利。

    警方長期蒐證後，3月13日同步執行查緝行動搜索，於台北市中山區商辦大樓的2公司逮捕李男，以及旗下2家第三方支付公司謝姓、張姓負責人與羅姓特助、姜姓會計等5人到案，查扣銀行帳戶6608萬多元、2000多萬房屋1間，以及手機、電腦主機、平板電腦、筆電、電腦螢幕、名片、印章、人事規章、合約書、1輛賓士車等大批證物，依洗錢、組織犯罪及加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送新北地檢署偵辦。

    男子李牧耘等5人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    男子李牧耘等5人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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