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    台南室內設計公司欠稅305萬拒繳 37歲年輕老闆被管收

    台南一家室內設計公司欠稅305萬多元拒繳，37歲楊姓老闆被法院裁准管收。（民眾提供）

    台南一家室內設計公司欠稅305萬多元拒繳，37歲楊姓老闆被法院裁准管收。（民眾提供）

    2025/07/16 13:00

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一家室內設計公司積欠多個年度的營利事業所得稅與營業稅，被南區國稅局台南分局移送行政執行署台南分署強制執行，還欠305萬多元未繳。執行官於15日通知該公司負責人楊姓男子出面，發現公司這兩年有3千萬餘元進出，卻未用於清償稅款，有拒不履行義務的管收事由，當晚向法院聲請管收楊男獲准。

    行政執行署台南分署調查，37歲楊姓男子的室內設計公司涉滯欠2020年到2024年度營利事業所得稅與2022年、2023年度營業稅等尚欠305萬9013元稅款。

    行政執行官調查得知，楊男是該室內設計公司負責人，2024年至2025年間該公司帳戶有大額資金提領或轉帳金額合計達3千萬餘元，有部分款項是挪為楊男或第三人公司所用。執行官訊問楊男銀行資金流向為何？楊男辯稱是支付貨款、匯到他個人帳戶是為了方便提領等語，卻未用於清償稅款。

    行政執行署台南分署於15日上午通知楊男到場，執行官訊問後認定楊男故意不履行義務及有隱匿財產情事的管收事由，當場留置，並於當天晚間移送台南地院聲請管收，法官開庭後裁准管收，隨即將楊男解送管收所。

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