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    首頁　>　社會

    台中豐原五口命案 「李團長」遭聲押禁見

    涉及台中「豐原五口命案」的李姓團購主，今天遭台中地檢署拘提，經訊問後認為有羈押必要，向法院聲請羈押、禁見。（記者陳建志攝）

    涉及台中「豐原五口命案」的李姓團購主，今天遭台中地檢署拘提，經訊問後認為有羈押必要，向法院聲請羈押、禁見。（記者陳建志攝）

    2025/07/14 21:09

    〔記者陳建志／台中報導〕涉嫌台中「豐原五口命案」的「李團長」之前訊問後以15萬元交保，台中地檢署檢察官在調查金流，以及手機數位鑑定後，今天核發拘票，指揮專案小組員警將李女拘提到案，訊後認有羈押的理由及必要性，今晚向法院聲請羈押、禁見。

    台中地檢署表示，檢察官今天依據蒐獲事證，並訊問李姓犯嫌之後，認其涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財、第216條、第210條、第 220條第2項之行使偽造準私文書及第346條第1項之恐嚇取財等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，亦有反覆實行同一犯罪之虞，並有羈押必要，向法院聲請羈押、禁見。

    中檢表示，本案在7月4日、10月分別發動第一、二波搜索，經分析卷證、勾稽金流，並持續約談、查證案關人員，至今到案調查人數累計超過30人，專案小組每日召開專案會議，加速進行各項偵查作為、保全一切證據，全力投入偵辦，將嚴辦重懲詐欺犯罪，決不容許不法分子逍遙法外。

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