三峽3死車禍 老翁有殺人犯意因死亡不起訴

新北市三峽區高齡駕駛余文正在北大國小巷弄高速衝撞，現場一片混亂。（資料照）

2025/07/14 14:54

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三峽北大國小5月19日下午4時許，發生一起78歲老翁余文正駕轎車高速連撞15人，釀成3死、12輕重傷慘劇，其中9名死傷者為學生，引起社會震驚，新北地檢署查出，他以超過100公里時速高速行駛，甚至發生第一次衝撞後，仍未見有任何煞車跡象，有殺人不確定故意，但因余案發後已死亡，檢察官依法為不起訴處分。

檢方調查，余在5月19日下午1時許，駕車自苗栗縣老家北上返家，於下午4時3分許，行經新北市三峽區學成路與國成街交岔路口左轉時，左前輪不慎撞及中央分隔島頭端致前進受阻，但他倒車排除障礙推撞後方車輛後，竟沒停車處置，反而違規左轉駛入國成街。

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檢方查出，余隨後擦撞一台機車，接著闖越紅燈撞上多人後，再駛入復興路132巷1弄撞擊行人專用道上3名行人，直到撞擊復興路132巷與復興路口中央分隔島才停下，經送醫急救，仍因後續併發多重器官壞死及敗血症，於5月31日不治死亡。

檢方調查，余男的汽車並無機械異常，油門及煞車也沒有遭腳踏墊或外物妨礙情形，余亦無沒喝酒、吸毒，他雖有罹患疾病，但病症及生理變化不足以影響意識，案發時意識仍屬清楚，案發前行車路線正常，身心狀況亦屬正常，具有駕駛車輛能力無虞。

檢方調查，經鑑定肇事車輛行車紀錄器影像，估算余駕車速度曾高達時速104.6公里，並有具體向右閃避再往左駛回車道中央等操控方向盤行為，車內僅有音樂聲，沒有余的聲音，且並未有煞車動作，勘察車內分布型態及車行狀況研判，是因猛烈撞擊後傾倒始往前散落所致，可排除他因邊開車邊吃粉圓肇事可能性。

檢方審酌，余長年居住出入該區域，對周遭環境及行進路線車道窄小，車輛、行人往來眾多，案發時段又是附近中、小學生下課時間等事，知之甚詳，仍以超過100公里時速高速行駛，甚至發生第一次衝撞後，未見有任何煞車跡象，足見他對自己駕車技術或有把握，卻存有若真發生人命死傷，亦不以為意的心態，有殺人不確定故意，最終釀成3死12傷憾事。

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