手指切斷了！同事急送醫遇塞車 10分鐘路程警衝刺3分鐘抵達

貨車急攔巡邏警車請求開道。（警方提供）

2025/07/14 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子工作中使用機具不慎切斷手指，同事將他載往醫院途中遇塞車，情急下見巡邏警車急攔停求開道，警方得知二話不說立即鳴笛全力衝刺，將原需10分鐘的路程，硬是縮短成3分鐘，也讓張男在黃金時間內抵達醫院，得到妥適治療。

台中市第一分局今天說明這起即刻救援案件指出，大誠分駐所員警方子邦及陳軍宏，日前下午巡行經柳川西路三段與中山路口時，突然一輛貨車急停在警車旁，駕駛焦急喊道：「我同事斷了手指，快送醫院！」原來，48歲張姓男子稍早工作時意外被機械切斷左手大拇指，同事見狀立刻將他送醫，未料途中卻遇上車流擁擠、動彈不得。

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幸好遇上巡邏警車，趕緊攔車求助，員警不敢大意，立即開啟警示燈並鳴笛，一路穿梭在車陣中衝刺全力開道護送，原本需10分鐘的路程，縮短至僅僅3分鐘，最終成功將張男安全護送至醫院急診室，讓醫護人員能在第一時間即時處置，爭取黃金時間。

事後張男對警方的即時救援感激不已，直呼「太幸運遇見你們了！」同事也感嘆「多耽誤一分鐘都可能造成遺憾」；第一分局長尤啓南呼籲，若遇突發緊急事故，民眾可請求警方協助，警方將於第一時間提供必要援助。人命關天的每一刻，警方都會全力以赴守護市民安全，展現警民一心的力量與溫度！

原本10分鐘的路程，警全力衝別縮短到3分鐘趕赴醫院急診室。（警方提供）

張男（中間）及其同事對警方協助深表感激。（警方提供）

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