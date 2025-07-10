又有人受害！ 豐原五口命案團購主「養套殺」騙走業主逾2千萬

王家友人PO出李姓團購主與其丈夫照片，尋求被害人。（截取自臉書）

2025/07/10 19:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原王家五口因被詐騙而輕生，涉案的「團購主」李女獲得15萬交保，王家友人尋求真相，盼與李女有糾紛的被害人出面，其中，一名鍾姓男子即與李女曾有買賣公司、投資等糾紛，他表示，被李女騙走逾2千萬元，雖法院判他勝訴，但李女與丈夫名下沒財產，錢根本拿不回來，至今無可奈何。

鍾男原本開設團購公司，2017年李女主動每月花1萬多至10萬購入團購貨物，2019年，李女獲知他有意賣掉公司，稱「有5個小孩要養，想要學團購生意，希望買下公司」，鍾男基於雙方往來團購2年多，加上見對方誠懇，便答應以960萬把公司賣給李女。

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鍾男說，2019年10月，李女開了共960萬元的支票多張，分半年兌現，但只兌現了一張200萬及一張112萬元後，李女就表示「管不動員工」，希望鍾將先公司過戶，讓她成為名正言順的負責人，好加強管理。

因李女以2家公司（疑似為空殼公司）作擔保開票，他便點頭先過戶，李女並要他投資1000萬，加入李女的當鋪事業。鍾男當時基於信任，見李女跟丈夫也把公司當作擔保，並回開1000萬的支票，將1000萬投給李女。

不料，李女將團購公司負責人改成她的名字，通訊地址卻還是鍾男的住處，行徑異常，引起他的質疑，李女謊稱是會計師弄錯，卻從此像變一個人，不僅支票全跳票，還嗆鍾男「想把公司拿回去，就去法院告」！

鍾男說，因李女支票前期都有兌現，律師稱很難構成詐欺，頂多就是民事糾紛，他雖提告且告贏了，但李女跟丈夫名下沒有財產，錢早就不知道被拿去哪裡。

鍾男指稱，李女先後騙取他公司買賣價金及投資的1000萬，甚至還把該家團購公司的貨物全部掏空，跟下線團媽稱，是被鍾給欺騙，把剩餘約7、800萬貨物變現，加總起來，李女詐得金額逾2千萬。

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