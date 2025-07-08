驚險！桃園阿伯斑馬線險遭撞 一個move單手撐住引擎蓋閃過

日前一名阿伯過馬路，險遭未停讓的白色汽車撞上，所幸阿伯身手矯健，單手撐住引擎蓋跳過。（擷取自Wowtchout）

2025/07/08 19:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中正路與北新街，日前有阿伯小跑步過馬路，未停讓的汽車眼看就要撞上，所幸阿伯身手矯健，單手撐住引擎蓋跳過，沒有受傷，驚險畫面讓網友撻伐並直呼，這輛車讓馬路成了過不去的關卡，拳頭都硬了，桃園警分局聯繫貼文者提供原始影片檔，查證違規屬實，已依職權開出車不停讓行人罰單，可裁處6000元，後續將編排勤務加強取締，提升行人通行安全。

桃園警分局交通組組長林健祥表示，依據道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時如不暫停讓行人先行通過，汽車駕駛一律開罰6000元，當事人並未報案，警方依網友提供的影像過濾分析車號，並確認車不停讓行人違規屬實，已針對未禮讓行人的汽車駕駛依職權逕行舉發，將開罰6000元。

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林健祥表示，為提升路口交通安全，桃園警分局針對汽機車駕駛行經路口未停讓行人違規進行強力稽查取締，迄今年7月初累計告發3695件，而同時期行人死傷交通事故也下降3成多，顯示嚴格執法仍有相當防制成效，呼籲汽機車駕駛人務必養成駕駛車輛停讓行人的好習慣，避免破財傷荷包。

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