全國十大傑出救護技術員 嘉縣何政壕入列

嘉義縣議員黃啟豪（左）恭喜高級救護技術員何政壕獲得全國「十大傑出救護技術員」。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/06 12:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局民雄高級救護隊隊員何政壕從全國數萬名緊急救護技術員中脫穎而出，日前獲得台灣急診醫學會選拔的「十大傑出救護技術員」。嘉縣議員黃啟豪前往救護隊貼紅榜祝賀表示，該獎項綜合評選臨床實績、急救成功率、學術論文發表及制度推動影響力，每年僅選出10人，為緊急救護領域最高等級的專業肯定，何政壕雀屏中選，堪稱正港「嘉義之光」。

民雄子弟何政壕救護資歷完整，擁有「高級心臟救命術ACLS」、「急診外傷訓練課程ETTC」、「高級小兒救命術APLS」及「到院前創傷生命救命術PHTLS」等證照。

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他近年擔任各種教官協助消防局及醫院培育許多高級救命技術員，不僅是民雄高級救護隊核心要角，更是帶動全縣緊急救護制度與品質持續進化的重要推手。

何政壕說，他從事消防工作17年，自2014年取得高級救護技術員資格以來，累積高級救護年資超過10年，執行過無數緊急救護任務。近5年OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率接近4成，成功救回並康復出院的患者超過10人。

近年來何政壕相繼獲得台灣心肌梗塞協會「金心獎－最佳緊急救護技術員」、消防署「急救精靈」，並帶領民雄高級救護隊獲得「金心獎－最佳團隊」，此次榮獲全國十大傑出救護技術員，可說實至名歸。

何政壕謙稱，「榮獲獎項不是個人榮譽，而是帶領整個團隊發光發熱」。

嘉義縣議員黃啟豪（左3）貼紅榜恭喜高級救護技術員何政壕獲得全國「十大傑出救護技術員」。（記者蔡宗勳攝）

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