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    台東縣府稽查豆腐工廠、加上圍觀鄉民近百 業者當滋事者報警逮人

    稽查人員抽檢廢水。（記者劉人瑋攝）

    稽查人員抽檢廢水。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/02 13:06

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市新園部落近來抗議發出臭味的豆腐工廠，昨晚遭縣府聯合稽查，縣府人員敲門半天未有人回應，原來是看熱鬧的鄉民漸多，廠內人不敢開門還報警處理，直播到一半的鄉民原以為警方也加入稽查，卻發現是廠方自己報警。最後縣府因廠內環境開限期勸導單並採集廢水檢驗。

    廠外迄今還掛滿民眾日前抗議時的布條，縣府昨晚由環保局、衛生局近30人前往稽查，加上好奇的圍觀鄉民加起來，在黑夜中就有近百人，廠方見外邊上百人聚集還敲門，不予回應，但臭味中也漸漸飄出豆漿香味並排出廢水，顯見工廠正在運作，縣府人員只好去電負責人要求開門。

    稽查人員正被關在門外，待到廠方開門時，3批警網突然趕到，原本以為可見到警方破門的鄉民開始躁動，卻發現原來是廠內報警要抓聚集民眾，這時鄉民開始沸騰，嚷著要警方把「帶頭的縣府稽查人員逮捕」。

    眾多鄉民在牆外就能聽到業者妻子與稽查人員爭吵，10多人好奇側身貼門傾聽時，門縫中乍見業者妻大步邁出，有人大喊一句「老闆娘來了！好兇」全員鳥獸散。

    稽查人員抽檢廢水。（記者劉人瑋攝）

    稽查人員抽檢廢水。（記者劉人瑋攝）

    進廠內後又傳出爭吵，所有鄉民不是貼門傾聽，就是爬高望向牆內。（記者劉人瑋攝）

    進廠內後又傳出爭吵，所有鄉民不是貼門傾聽，就是爬高望向牆內。（記者劉人瑋攝）

    3輛警車滿載員警到場找聚集民眾。（記者劉人瑋攝）

    3輛警車滿載員警到場找聚集民眾。（記者劉人瑋攝）

    「聚集民眾」一見是自家管區員警、所長還以為是協助稽查。（記者劉人瑋攝）

    「聚集民眾」一見是自家管區員警、所長還以為是協助稽查。（記者劉人瑋攝）

    警方發現堵門口的是縣府人員。（記者劉人瑋攝）

    警方發現堵門口的是縣府人員。（記者劉人瑋攝）

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