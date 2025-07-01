勘驗朱亞虎偵訊錄音 「朱將軍」、「讓你順順回家」與黃國昌示範帶雷同

鼎越開發前董事長朱亞虎。 （資料照，記者羅沛德攝）

2025/07/01 20:00

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今天勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎，去年9月、10月間在台北地檢署的3段共55分鐘部分偵訊錄音，內容並沒有出現立委黃國昌日前在國會播放的「示範帶」中的完整字句，但「朱將軍」、「讓你順順回家」則是雷同，女檢察官的聲調類似，但並未如示範帶中的凶悍、高亢、盛怒，而是較為平順和緩。

黃國昌6月16日在立法院司法及法制委員會質詢時，播放一段事後解釋為「示範帶」的錄音檔案，內容疑是為偵辦京華城案的女檢察官偵訊「朱將軍」的錄音。

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北院今日勘驗去年9月27日、10月11日兩天的北檢偵訊朱亞虎錄音，女檢確實數度稱呼朱亞虎為「朱將軍」；而「希望你可以順順的回家」，則與示範帶中的「之前都讓你順順回家」則是雷同，但女檢說這句話時的聲音、音調、語速顯然和示範帶不一樣，且前後文也不相同，女檢的下一句並非示範帶呈現的「你覺得今天還會這樣嗎？」的恐嚇句子。

至於黃國昌所謂「示範帶」中的諸多句子，例如「他們從來不找你，還是107年後開始不找你，107年以後開始不找你，那就不叫從來，從來是一次都沒有過」、「你在講什麼？朱先生我們敬重你是朱將軍，你自己聽聽你的話，你對得起你自己曾經有過的那顆心嗎？」、「你在講什麼顛三倒四的」、「你在耍我是不是」、「我有說你參加京華城的開會嗎？你在玩什麼文字遊戲？」等語句，則都完全未出現在今日勘驗中。

今天勘驗的範圍，是依據被告、威京集團主席沈慶京的聲請，決定錄音時段範圍，並非全程勘驗。

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