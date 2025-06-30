「難道都要我清！」黑貓男垃圾照po工作群 女司機疑懷恨痛下殺手

徐女疑不滿丟在副駕駛座的垃圾堆（見圖）被陳男拍照PO公群，引發殺機。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/30 21:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口區今天驚傳命案，統一速達（黑貓宅急便）林口營業所女物流司機徐羽青一早八時許，持刀在公司口，見素有嫌隙的陳姓同事出現，上前伏擊壓制在地，隨即掏出銳利摺疊刀，刺向陳男胸部、頸部，造成他失血過多致死。徐女殺人後，當場被逮，她辯稱不清楚為何殺人，辯稱自己因憂鬱症就診，但沒提出證明，警方今依殺人罪嫌送辦。

不捨陳男身亡的同仁，晚間曝光命案導火線，直指徐女弄髒副駕駛座、理貨區的惡習，長年影響與她配合的多位同事。陳男上週將徐女製造的垃圾堆PO在LINE群，質問「難道都要我清」，徐女自認遭公審，疑懷恨埋下殺機，檢警持續釐清，將徐嫌依殺人罪嫌，移送新北地檢偵辦。

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據了解，今天上午八時許，36歲徐羽青見41歲陳男現身，衝上前將他壓制在地，徐女隨即掏出一把折疊刀刺殺陳男左胸頸部、左胸口，陳男死命掙脫，逃到一旁車頭坐下，目擊民眾連聲喝止、報案；消防到場，發現他失去生命徵象，緊急送醫仍回天乏術，警方當場逮捕徐女、帶回偵訊。

女司機僅回「幫清、謝謝」

院方初判診斷，發現陳姓死者左胸、頸部兩道長約7公分穿刺傷，失血過多休克致死；警方查訪案發物流，同事透露，徐女任職約10年，陳男任職約3年，因兩人共用車輛，不時因工作分配及徐女常丟棄大量垃圾在副駕駛座下方；上週陳男接手徐女車輛，又發現副駕駛座下方的垃圾堆，陳男拍照PO網，怒指「這些都要我清」，徐女未道歉，僅回「幫清、謝謝」，事後徐女被主管斥責，懷疑因此懷恨在心，帶雙刀伏擊刺殺陳男致死。

據透露，陳姓死者育有2子，是位慈父，日前幫高中剛畢業的長子慶祝，家屬得知噩耗都難掩哀痛；陳妻昨到分局製作筆錄，哭紅雙眼透露，平日都是他載小孩上課，昨天因趕時間，由她搭載，陳妻哽咽道出，全家剛出國，是第一次也是最後一次，令人不捨，她說丈夫不太會講話、有苦自己吞，她與兩名愛子都無法接受兇手奪走丈夫性命。

而死者臉書中，都是與家人出遊及記錄家人照片，尤其今年2月28日生日，晚間回家看到妻子修好的戒指等生日禮物，感動的感謝家人，未料昨上班就遭遇噩耗。

新北市林口黑貓宅急便林口所傳出命案，中為犯嫌徐女。（記者吳仁捷翻攝）

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