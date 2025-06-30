黑貓命案死者剛全家出國玩回來 妻哽咽：第一次也是最後一次

黑貓宅急便命案，陳姓死者妻子趕抵分局製作筆錄，離去時淚控一家人剛出國回來，「是頭一次也是最後一次」。（記者吳仁捷攝）

2025/06/30 17:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口驚傳命案，黑貓宅急便林口營業站所今天驚傳徐姓女司機持刀猛刺同事陳男頸部、胸口兩刀造成大出血，送醫不治，警方更在徐女隨身包，發現另一折疊刀，懷徐女帶雙刀上班不排除預謀犯案；死者妻子哀戚透露，全家人剛開心出國回來，未料是第一次也是最後一次，令旁人不捨，檢警持續釐清、還原徐女殺人動機，並相驗釐清死因。

據了解，36歲徐女因共用貨車後沒整理、加上認為工作分配不均，與41歲陳姓死者等同事不時口角，但因她跟陳男較常衝突，徐女懷恨在心，昨趁他上班時持刀伏擊。見陳男騎機車出現，就衝上前撲倒他，朝陳男胸口、頸部猛刺兩刀奪命。

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陳妻到林口分局製作筆錄，她哭紅雙眼呈現紅腫，發言時強作鎮定，但仍語帶哽咽，令人不捨；她表示，孩子今天結業式，得知消息後已接回小兒子，長子高中畢業，也將升上大學。

陳妻哽咽吐露，丈夫平日話不多、不太表達自己情緒，從沒聽過他敘述工作上的不愉快，平時返家小酌就入睡，如今發生噩耗，她跟孩子都難以接受，將保留所有權利，替丈夫爭公道。

陳妻說，平時多由丈夫送小孩到學，但今天因時間較趕，她主動告知丈夫，由她接送孩子，丈夫先出門上班；未料事後接到通知電話時，原以為丈夫出了車禍，還要她簽急救同意書，未料到醫院人就沒了，來不及見最後一面、說最後一句話，讓她跟孩子都難以接受。

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