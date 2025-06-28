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    Uber開車門擦撞機車！騎士全家上演4打1圍毆

    Uber司機與騎士一家四口街頭互毆，警方到場先將受傷雙方送醫治療。（記者邱俊福翻攝）

    Uber司機與騎士一家四口街頭互毆，警方到場先將受傷雙方送醫治療。（記者邱俊福翻攝）

    2025/06/28 19:11

    〔記者邱俊福／台北報導〕1名郭姓Uber司機今天下午在刑事局旁街頭停車開啟車門時，不慎擦撞到正騎機車行經的張姓男子，引發跟張男夫妻、其2名未成年子女一家四口上演街頭互毆全武行。郭男還被張男壓於地面毆打，幸刑事局值勤警備隊員趕來制止，轄區北市警信義分局三張犁派出所訊後將依傷害罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，今天下午1時30分許，47歲張姓男子跟其老婆各騎乘一輛機車，共載2名未成年子女前後行經北市忠孝東路四段553巷口時，41歲郭姓男子正汽車停放路邊開啟車門，不小心擦撞到騎車行經的張男，張男馬上迴轉上前跟郭男理論，後方的張男老婆也停車加入戰局。

    小孩持安全帽偷打倒地司機

    結果，雙方一言不合，張男與郭男發生互毆扭打，張男的老婆與未成年的2名兒女也加出手毆打郭男，郭男一度被張男壓在地面痛毆，張男小孩還持安全帽趁機偷打，形成街頭大亂鬥。

    刑事局側門值勤的警備隊員見狀，馬上跑上前拉開雙方，轄區警方據報也趕抵將都受到擦挫傷的雙方，先送醫救治，雙方隨後皆向派出所互控傷害。

    警方呼籲，民眾如遇交通爭議應冷靜理性處理，切勿情緒失控釀成衝突，將持續強化治安維護工作，確保市民安全。

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