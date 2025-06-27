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    首頁　>　社會

    吞藥急診時掉槍 睡在「15億海洛因磚床」上男人2罪起訴

    警方查扣市價超過15億元的「雙獅地球牌」海洛因磚。（警方提供）

    警方查扣市價超過15億元的「雙獅地球牌」海洛因磚。（警方提供）

    2025/06/27 17:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子去年11月企圖吞藥尋短，民眾通報救護車送他就醫時，竟在醫院急診室掉出兩把手槍，警方除進一步查獲4把手槍與高達780發子彈，更一口氣在車內與住處床下等處，查扣329塊「雙獅地球牌」海洛因磚，被稱為是睡在「15億海洛因磚床」上的男人，讓黑白兩道相當震驚；對於槍彈和毒品來源他推說是綽號「阿狗」的朋友委託保管，中檢依毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例將他起訴。

    台中市警局第五分局去年（2024年）11月29日接獲醫院報案，民眾發現陳男倒臥北屯區大坑經補庫附近馬路旁，報請救護車送醫，急診室護理師驚見陳男褲子兩側各插一把手槍，外套內有遺書，槍彈還掉落地上，警方進一步於陳男租屋處與車內查獲第一級毒品「雙獅地球牌」海洛因磚329塊、制式手槍4把及子彈780發，其中「雙獅地球牌」海洛因磚329塊總重量高達127.08公斤、市價逾15億元，另有卡西酮毒品原料91.1公斤等。

    陳男當時吞下少量毒品，洗胃後無大礙，陳男並非黑道幫派人物，他也沒重大刑案前科，為何擁有如此大量毒品與槍彈是警方追查重點。

    陳男供稱，這批毒品與槍彈是綽號「阿狗」的人（真實姓名不詳），於2019至2020年間，而委託寄放給他保管，他欠阿狗錢，不好意思拒絕，但他不知阿狗是否要賣這批槍彈毒品。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳男供稱毒品來自綽號阿狗的朋友。（警方提供）

    陳男供稱毒品來自綽號阿狗的朋友。（警方提供）

    警方於陳男租屋處床下查扣海洛因磚。（警方提供）

    警方於陳男租屋處床下查扣海洛因磚。（警方提供）

    警方於陳男住處床下搜出大量槍彈與毒品。（警方提供）

    警方於陳男住處床下搜出大量槍彈與毒品。（警方提供）

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