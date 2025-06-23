柯文哲政治獻金假帳案 會計師端木正明天出庭

北院明天（24日）下午將針對柯文哲申報政治獻金假帳案，傳喚被告、會計師端木正出庭，續行準備程序。（資料照）

2025/06/23 15:15

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪污案、侵占民眾黨政治獻金等案，合議庭將兩大犯罪事實採分割審理，明天（24日）下午將針對柯文哲申報政治獻金假帳案，傳喚被告、會計師端木正出庭，續行準備程序。

至於休兵1個月的京華城容積弊案，定下週二（7/1）重新開火，勘驗台北市前副市長彭振聲的偵訊錄音檔，2段錄音各長2小時14分、17分鐘，將勘驗一整天，聲請人為柯文哲、沈慶京，而彭振聲因是當事人，也會到庭作證說明；下週四則將傳喚時任北市都委會委員蔡立睿、都發局專委林芝羽作證。

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台北地檢署起訴指控，端木正於2023年起受柯文哲委任，處理柯文哲政治獻金專戶的申報及查核簽證，每月酬金7萬元，卻明知申報內容未達平衡，收支方亦有疑義，卻擅自支出9個項目，並於監院申報系統登打對時樂、尼奧、木可、佳聖等4家公司的不實交易共9筆，涉犯刑法「行使業務上登載不實文書及準文書」罪。

偵查期間檢方諭令端木正100萬元交保，偵結時認為端木正執業會計師達23年，卻虛偽登載、出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，犯後推諉犯行，態度不佳，建請法院量處1年徒刑。

端木正於今年3月25日北院首度準備庭時答辯，他是依據「審計準則」等法規替擬參選人柯文哲的政獻專戶進行查核簽證，承接柯的委託案後，就以每月2萬元委託合作的工商登記業者陳韋瑄處理申報登帳業務，當時他並不知道柯的帳目多達18萬筆，陳韋瑄於去年春節前還在加班趕工輸入，若非柯競總後來未依約支付酬金，就不會發生此事。

端木正說，他出具的會計師查核報告，乃依據查核工作底稿做成，他在李文娟的要求之下，與會計何璦廷分工依收據登打，但後來發現申報出問題，李文娟、何璦廷2人卻不承認當初的LINE通訊對話，令他深感痛心，請求法官查明事實真相，還他公道。法官明將傳喚端木正召開第2度準備庭。

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