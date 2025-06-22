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    首頁　>　社會

    牛埔幫大老「牛財」葉明財辭世 享壽84歲

    葉明財的後事，目前正由其兒子、台北市議會副議長葉林傳（見圖）低調辦理中。（資料照）

    葉明財的後事，目前正由其兒子、台北市議會副議長葉林傳（見圖）低調辦理中。（資料照）

    2025/06/22 12:40

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中山區知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財，傳出在本月20日晚上，在家人的陪伴下離世，享壽84歲。據悉，葉明財的後事，目前正由其兒子、台北市議會副議長葉林傳低調辦理中。

    資深刑警指出，「牛埔」是指台灣在清治時期以牧牛開荒墾為名的古地名，為現今台北市中山北路與林森北路一帶，當時在這此區活動的角頭份子，都稱為「牛埔仔」。「牛埔仔」在民國60年代後期，遭遇竹聯幫、四海幫等外來幫派挑戰，才漸漸整合成「牛埔幫」。

    牛埔幫的經濟來源，主要是靠開設歌舞廳、遊樂場、旅館、酒店、應召站等，由於牛埔幫長期深耕八大行業匯聚的中山區，堪稱霸主。而幫中角頭又以「牛財」葉明財與「矮仔莫利」胡茂盛兩者最盛，葉主要經營酒店、舞廳，胡主要搞賭博行當；1995年，胡遭天道盟太陽會射殺後，牛埔幫勢力歸向葉明財手中。

    另名高階警官指出，葉明財思路清晰、具生意頭腦，他將幫中事務「企業化」，在地方上長期深耕，不斷累積財富、人脈與資源。近年來，葉明財年事已高，幾乎不過問江湖事，牛埔幫也持續轉型，改而經營不動產開發等事業，這幾年相當低調，鮮少因幫派案件而躍上新聞版面。

    葉明財家族中，近年最知名者為其兒子葉林傳，葉林傳早年由競選里長開始而步入政壇，葉林傳在2010年開始，連任4屆台北市議員，更是目前台北市議會的副議長。

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