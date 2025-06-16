監獄管理員遭受刑人毆打如何防範？ 矯正署長：指派較幹練的戒護

矯正署長周輝煌。（資料照）

2025/06/16 10:49

〔記者陸運鋒／台北報導〕法務部矯正署東成監獄，上週發生女護理師遭受刑人持筆戳臉、勒頸的暴力攻擊事件，監所人員見狀連忙拉開，幸好被刺傷部位未傷及頸動脈。立委王義川今質詢時表示，管理員跟收容人若發生衝突，管理員要處理的能力訓練上出了什麼問題。矯正署長周輝煌答詢時指出，有些收容人有反社會人格，上一秒很正常，突然不注意的時候攻擊都有可能，至於特殊受刑人會列管，會指派比較幹練的。

立法院司法及法制委員會今邀請法務部、矯正署等單位就「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」進行專題報告並備質詢。

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王義川質詢時表示，各矯正機關人力很缺乏，是否有地域上的差異，嘉義跟台北離職率比起來是不是比較低，警消在雙北地區勤務繁重，有員警希望往中南部調，就會比分數或找民代陳情是否可以調回故鄉，矯正機關是不是也有這情形。

周輝煌回應，中南部報考的管理員比較多，東部地區1年可以請調，西部地區是1年半才能請調，至於北部缺額比較多，但回到中南部就會穩定，的確會有商調的情況，但其實有考量這問題，比如說桃園女子監獄、看守所有分數加權，服務滿1年可以乘1.2，有些乘地方以1，所以鼓勵在北部服務加權分數比較高。

王義川說，現在的收容人好像都不太害怕管理員，不然怎麼會被毆打，每個受刑人狀況的都要更新，一般來說會矯正署怎麼做，新來的管理員要如何掌握個別收容人的情況。

周輝煌指出，有些收容人有反社會人格，上一秒很正常，突然不注意的時候攻擊都有可能，像是釘腳鐐的時候出拳攻擊，都會加強告知要小心，一般而言都會有職前訓練，至於特殊受刑人會列管，請管理員加強注意，另會指派比較幹練的管理員戒護。

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