租賃車桃機違停拒檢撞警逃逸 駕駛下場曝

租賃小客在桃機第二航廈航北路違停紅線，遇攔查加速駛離撞傷警察。（桃園機場公司提供）

2025/06/11 18:24

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場第二航廈今天清晨發生違停紅線租賃車躲避攔查撞傷航警逃逸事件，警方根據車籍資料通知43歲黃姓駕駛到案，全案依違反刑法妨礙公務、肇事逃逸與過失傷害偵辦；並依照道路交通管理處罰條例，製單舉發紅線違規停車、拒檢逃逸以及衝撞執勤中警察等違規事項。

航警局說，保安大隊員警今天清晨6點23分於第二航廈航北路攔查違規停在紅線上的租賃小客，駕駛加速駛離，警員遭擦撞，頭、手及足部多處擦挫傷。

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警方根據車牌號碼調閱車籍資料，通知該車黃姓駕駛到案，訊後依違反刑法妨礙公務、肇事逃逸與過失傷害偵辦；同時依照道路交通管理處罰條例，對該名駕駛製單舉發紅線違規停車、拒檢逃逸以及衝撞執勤中警察等違規事項。

航警指出，依道路交通管理處罰條例第61條第二款，抗拒執行交通勤務之警察或依法令執行交通稽查人員之稽查而引起傷害或死亡，可吊銷其駕駛執照，並處新台幣9萬元以上15萬元以下罰鍰。為維護道路交通秩序與用路人安全，航警局將持續加強重點時段與路段的巡邏與取締，對於違規停車將依法告發，呼籲民眾勿違規停車。

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