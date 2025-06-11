虐殺老夫妻奪財是否「情節最嚴重罪行」？ 死囚呂文昇聲請再審駁回

呂文昇聲請再審且停止死刑執行，高等法院台中分院認實體與程序都不合法而駁回。（記者張瑞楨攝）

2025/06/11 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鵝肉攤販呂文昇與賣雞攤販吳慶陸，21年前（2004年）殘忍凌虐殺害一對老夫妻，搜刮強盜1萬2000元，2006年最高法院依強盜殺人罪判處死刑，吳慶陸於2019年病逝台中監獄附設培德醫院，呂文昇等待死刑執行已近19年，他向高等法院台中分院聲請再審及停止刑罰（死刑）執行，理由是沒有審酌他是否「情節最嚴重罪行」等，合議庭認為他程序與實體都不合法，裁定駁回。

判決書指出，吳慶陸是台中市水湳市場賣雞攤商，他積欠地下錢莊債務，錢莊逼債甚急，在賣鵝肉的呂文昇引介下，得知住在台中市北屯的黃庭、黃楊碧霞老夫婦（皆76歲），有多棟不動產出租，財力豐厚，兩人共謀行搶，2004年1月7日中午，呂文昇與吳慶陸到黃庭夫婦住處，開口向老夫婦借錢遭拒，呂拿出預藏西瓜刀架住黃翁脖子，強迫「借款」50萬元，這對老夫婦不肯屈服，呂出手割傷黃翁頸部，吳則刺傷老婦，2人一起逼老夫婦說出財物放置處，並以小刀凌遲老夫婦，之後將老夫婦殘忍殺害，搜刮1萬2千餘元後逃逸。

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最高法院於2006年8月依強盜殺人罪判處2人死刑，廢死聯盟多次為2人聲請再審及釋憲，2019年7月吳慶陸胃癌病死台中監獄附設培德醫院，呂文昇判決確定後，囚於台中看守所等候死刑執行，至今已近19年。

高等法院台中分院刑事裁定書指出，呂文昇聲請再審理由，主要是憲法法庭113年（2024年）憲判字第8號判決主文，明定「出於謀殺之蓄意連續殺人」，是判斷個案是否為「情節最嚴重」的重要參酌因素，呂男判決死刑的理由，「預謀強盜，期間新生殺人犯意」，與憲判第8號判決的「出於謀殺蓄意連續殺人」實有差異。

呂男強調，沒有明確證據顯示，法院已針對「情節最嚴重罪行」進行全面實質性審查，另外，也沒有針對他是否有再犯可能性、更生教化可能，以及再社會化可能進行審酌，違背憲判第8號判決，聲明再審及停止刑罰（死刑）執行。

針對程序部分，台中高分院認為，呂男所犯的強盜殺人罪是最高法院判決定讞（實體確定判決），呂男聲請再審的對象，應為最高法院，呂男向台中高分院聲請再審程序，不合法應予駁回。

針對實體部分，台中高分院認為，再審是為排除確定判決認定事實違誤，所設的非常救濟制度，但如果僅因涉及國家刑罰權如何行使，不是犯罪行為本身的評價，若准予全部開啟再審，將過度動搖法的安定性，因此刑事訴訟法規定，發現新事實或新證據，須達到適合改判為「無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決」，始符合得開始再審的要件，呂男卻沒有提出新事實、新證據。

合議庭強調，呂男認為最高法院未審酌或未予調查，他是否符合憲法法庭第8號判決所要求「具有特殊的死刑迴避事由」（是否毫無教化可能、是否符合情節最嚴重之罪等），這不是有新事實或新證據，也不是再審的範圍，據此裁定再審及停止刑罰執行的聲請均駁回。

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