上網滑到自己的車在台撞爛！小琉球女傻眼 電詢停車場得知真相更傻眼

林女的車子被撞爛，拖回停車場。（記者陳彥廷攝）

2025/06/10 23:40

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〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮、新園鄉之間的進德大橋5月20日凌晨發生車禍，原以為是自撞，但全案並不單純，車主林姓女子今天po文說，事發時，全家都在小琉球，她是「上網滑到自己的車被撞的畫面」。她的車停在停車場，鑰匙交給業者，業者在筆錄後就神隱，疏於管理卻又不願好好面對所引發的後果，不得以只好po文提醒大家，停車慎選店家。

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5月20日凌晨0點左右，19歲張姓女子開車撞上進德大橋中央分隔島，事發路段屬橋面傾斜處，車體自行倒車，張女在倒退過程爬到副駕再跳車，所幸車子卡在進德大橋護欄，沒有墜入東港溪。

驚悚畫面在網路引起軒然大波，還有人以為是「行人庇護島」設置不夠明顯釀禍，不過，警方出示的影片清楚錄到張女自撞分隔島。

不過，這起單純的自撞並不單純，事發20天後大反轉，原來不僅當時開車的不是車主，車主林姓女子人在離島小琉球，車子竟然自己在東港、新園「動了起來」！

「在網路發現自己車的車頭被撞爛」，家住琉球鄉的林姓女子今天爆料，購車代步長期置放在停車場，她與親友若要用車，會先打電話給業者，由業者開來碼頭，因此將鑰匙交給業者。5月20日當天明明全家人都在琉球，卻驚見自己的車子在進德大橋撞得稀巴爛。

林女說，她氣得打電話詢問，業者則回應是停車場的大門遭竊嫌破門，拿取車上鑰匙開車離去。停車場根本沒有任何監視器，無法還原現場，她交付鑰匙，但停車場不好好保管就放在車上，對停車場的管理非常質疑，她要求業者要賠償，但業者在筆錄後就神隱，不接電話也不回訊息，根本無心解決，她不得以只好上網勸誡網友們，未來要到小琉球前，要停車，務必慎選店家。

警方查出破門的是東港鎮吳姓男子，業者才發現是2年前離職的前員工。業者自認「也是受害者」，吳男為讓女友出遊有車，把車偷走，他們當天發現車子莫名毀損，即報警處理，車主留鑰匙是因為要方便車主及親友使用，他們一般不會強迫客人留鑰匙，有誠意賠償，將依車主要求走調解或司法程序，交由第三方單位裁決。

警方指出，當天就掌握犯嫌身分是自撞車禍張女的吳姓男友，23的吳嫌因他案已在監服刑中，至於本案，將於完成調查程序後移請屏東地檢署偵辦。

張女開男友偷來的車撞分隔島，轎車滑行到進德大橋護欄停下，險些墜入東港溪。（警方提供）

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