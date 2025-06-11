人在小琉球車在台灣被撞爛！竊嫌身分曝 偷車爽載妹悲劇了

通緝犯吳男被抓，張女要開車回停車場，卻撞爛車子，撞出偷車案外案。（警方提供）

2025/06/11 00:06

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上網滑到自己的車在台撞爛！小琉球女傻眼 電詢停車場得知真相更傻眼

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新園鄉有家停車場有車子被偷，還撞爛車頭，車主驚爆，事發時全家都在小琉球。本報更發現，竊嫌吳姓男子是通緝犯，前一天就開著偷來的轎車載張姓女友到瑪家鄉玩，被警方活逮移送。張女被放行，卻撞出這起案外案。

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車主林姓女子昨天（9日）發文說，5月20日她們全家都在小琉球，自己的車卻在凌晨被不明人士開出停放的新園鄉某間停車場，嚴重自撞，她上網滑到自己的車子照片竟已成新聞主角才發現。警方查出，撞車張女的男友吳嫌偷走車子，但警方到場處理車禍時，吳嫌不在現場。

原來，吳嫌19日開車載張女到瑪家鄉玩，他行跡可疑，警方盤查發現竟是詐欺通緝犯，當場逮捕。吳嫌落網時謊稱他開的車是「朋友的」，警方因車籍無異常、張女也沒有可疑處，因此放行張女及車輛。而張女開車要回新園鄉的停車場途中撞上分隔島，也讓偷車案外案曝了光。

據悉，林女到本島要用車前會打電話通知，而吳嫌曾在那家停車場工作過，可能因此得知林女用車模式，停車場將鑰匙放車上。吳嫌為了載妹，竟破壞停車場門鎖偷走林女的車，與女友出門逍遙被逮，自己被送入監牢，女友還撞爛車，讓他潛回老東家偷車東窗事發。

林女的車子停在停車場被偷走，還被撞爛。（記者陳彥廷攝）

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