求職路坎坷 唐氏症女終於找到工作、卻被帶回警所

孔姓女子疑患輕微唐氏症，求職不順後誤入詐騙集團當車手。她在取款時未開立收據，遭受詐騙受害人起疑報案，警方成功抓獲她及一名共犯，查扣作案手機與現金。（民眾提供）

2025/06/10 23:50

〔記者王捷／台南報導〕疑患有輕微唐氏症的孔姓女子，求職四處碰壁，上個月她終於找到工作，卻誤入詐團淪為車手，昨上午她被派去跟楊姓婦人取錢，因為沒有給收據，讓楊婦起疑報案，落網時警方發現她已經領了3筆詐款。

楊婦今年1月在臉書看到投資廣告，詐團還先寄來勵志書籍《窮爸爸富爸爸》博取信任，再邀她加入股票對沖交易群組，聲稱保證獲利，只收三成抽成，營造穩賺不賠假象。楊婦信以為真，陸續被騙走800多萬，但是這次跟有孔女面交投資款項時，才發現不對勁。

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30多歲的孔女疑似因有唐氏症，一路走來求職路不順，上個月她在臉書上應徵助理工作，被詐欺集團利用當車手，並以「取貨款」為由，要孔女去收詐欺贓款，但她收贓款時，因為沒有給收據，面對楊婦的詢問又回答不出來，因此楊婦才驚覺有異狀向警方報案。

警五分局立人派出所與偵查隊，立刻趕到超商內逮捕前來取款的孔女，引起超商的消費者注意，孔女則在當場辯解，她是被公司派來工作，而另名負責遠端監控的顏姓共犯試圖通風報信後逃逸，仍在西門路一帶被查獲，現場查扣作案手機與現金。

五分局長洪宏榮提醒，投資應查證來源，不要輕信話術與承諾，有疑問可撥打165查證。警方將落實斷金流、擒車手、溯源頭三大策略，全面打擊詐團。

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