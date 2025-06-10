前檢察官律師證被廢止幫打官司開庭不認罪 被害人怒斥「一派胡言」

前檢察官吳傑人律師證被廢止還幫人打官司案，台中地院今天開庭，吳否認違反律師法，出庭被害人則斥責「一派胡言」。（記者陳建志攝）

2025/06/10 19:24

〔記者陳建志／台中報導〕前高雄地檢署檢察官吳傑人，2006年偵辦應召站仲介賣淫案，見作證應召女頗有姿色竟逼她陪睡，2012年依貪污罪重判7年6月確定，吳男並在2021年經法務部廢止其律師證書，沒想到吳男沒律師證卻謊稱自己是律師，向民眾招攬業務，並收取數萬元不等代價，造成9位民眾受騙，台中地院今天開庭，吳出庭時否認違反律師法，認為只是收取顧問費，不過代表姊姊出庭的吳姓女子當庭斥責「一派胡言」，希望法官能重判。

吳傑人是在2006年5月間偵辦應召站仲介賣淫案，傳喚兼差應召女作證後，見對方頗具姿色，明明已緩起訴偵結全案，竟向應召女謊稱要擴大偵辦，強逼陪睡，應召女事後向調查局檢舉，吳男2012年1月被最高法院依貪污罪重判7年6月確定，同年解送高雄監獄執行，已服刑完畢出獄。

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吳男因犯貪污罪，法務部認為應廢止吳的律師證書，並經函詢全國律師聯合會意見，2021年11月18日正式廢止其律師證書。

不過台中地檢署檢察官偵辦發現，吳男卻在2021年至2024年間，佯稱自身為律師、有律師團隊等說法，致使董姓民眾等9人誤信，而以1萬至7萬元不等的代價請他幫忙打民、刑事訴訟官司，依詐欺、違反律師法起訴。

台中地院今天開準備程序庭，吳男出庭否認違反律師法127條，認為是否違法是法律見解的問題，強調自己盡心盡力用專業協助當事人，收取的費用是顧問費，不算是詐欺，還說以他的資歷，所收取的費用已經比一般行情便宜。並說以幫胡姓當事人辯護來說，是在律師證被廢止前就收費，就算真的要退費，也屬於民事糾紛，而非刑事。

公訴檢察官則認為，違反律師法是一種制度性的保障，除法學背景還要有倫理規範，既然已經被廢止律師證，就應杜絕一切的律師行為，不能說自己有15年檢察官、5年律師資歷，收費低於市場行情就免責。

一名受騙的吳姓女子委託妹妹當告訴代理人，當庭斥責吳傑人在庭上所言是「一派胡言」，強調兩人一見面吳就要求匯3萬元，行為根本就是詐欺取財，姊姊若知道他沒有律師證不會委託他，得知後非常後悔，要求趕快歸還3萬元，並認為他毫無悔意，請法官能重判。

不過另一位出庭的林姓男子則稱，經人介紹認識吳傑人，事前就有告知自己沒有律師證，幫忙寫的狀紙有看過，要求修改的地方也都有修改，認為兩人是「你情我願」，不覺得自己被騙。

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