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    新竹外海史上最大宗1.6公噸毒品走私案 船長、金主等6人起訴

    滿滿超過1.6公噸的毒品，新竹縣警方查扣後搬運和保管都非常費事。（記者黃美珠攝）

    滿滿超過1.6公噸的毒品，新竹縣警方查扣後搬運和保管都非常費事。（記者黃美珠攝）

    2025/06/10 15:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地方檢察署檢察官沈郁智今年4月初，指揮新竹縣警局竹北分局、海巡署偵防分署台中查緝隊，並協同宜蘭地檢署檢察官張鳳清共同偵破的基隆籍漁船「滿瑞富號」走私1.6公噸愷他命、甲基安非他命案，竹檢今天宣布依涉嫌運輸第2級和第3級毒品、以及懲治走私條例的私運管制物品進口未遂等罪嫌，起訴這起我國史上最大宗愷他命成品海上走私案的6名涉案人，包含統統在押中的「滿瑞富號」船長陳俊雄、2名印尼籍漁工以及陳姓、邱姓、周姓3名金主。

    竹檢起訴指出，這次破獲的毒品走私案，總共查扣到1514包、毛重1625.8公斤的第3級毒品愷他命，跟20包、毛重22.5公斤的第2級毒品甲基安非他命，全部毒品總重超過1.6公噸，是我國歷來偵破最大宗的愷他命成品海上走私案。「滿瑞富」號船長陳俊雄等前述6名主要運毒集團成員全部被逮且仍在押，這次的緝毒成果成功重創跨境毒品運輸網絡。

    竹檢起訴指出，陳俊雄和陳姓3名金主在今年3月21日以前的不明時間點先合謀議定，3月7日由周男充當人頭買下「滿瑞富號」漁船，交由陳俊雄擔任船長駕駛。

    在陳俊雄3月21日帶著大西、蘇亨利等駕駛「滿瑞富號」從基隆八斗子漁港出海前1、2天，陳男3個金主跟陳俊雄一起到八斗子漁港替「滿瑞富號」加油、裝發電機和北斗衛星，其中北斗衛星是供遠洋航行時可使用微信通訊的軟體。前述準備工作就緒後，就由周男和邱男開車送陳俊雄到八斗子漁港，陳俊雄隨即跟大西、蘇亨利等人開船出海。

    檢、警、海巡掌握線報獲悉「滿瑞富號」將從境外走私毒品犯台，3月28日就掌握這艘漁船在東沙島東南方外海附近，跟不明人士接觸，總共搬運52袋麻布袋上船，而這些布袋裡是以茶葉袋包裝做偽裝，實際包裝內是1514包、毛重1625.8公斤的愷他命，跟20包、毛重22.5公斤的甲基安非他命。

    檢方表示，陳俊雄跟大西、蘇亨利一起把毒品搬上「滿瑞富號」後就返航，準備把這批毒品沿著台灣西部海岸北上接續偷渡入境。

    檢方起訴指出，專案小組在4月3日下午1點多，當「滿瑞富號」行經新竹南寮漁港外1.5海浬處時由海巡署執行攔檢，陳俊雄、大西、蘇亨利配合進入新竹南寮漁港受檢，承辦檢察官沈郁智立刻指揮台中查緝隊、新竹縣刑大執行搜索，成功在「滿瑞富號」扣得前述總重超過1.6公噸的愷他命跟甲基安非他命毒品，並同步查扣「滿瑞富號」漁船、陳俊雄持用的手機與衛星電話等，進而循線溯源拘提陳男等3名金主到案。

    整車滿滿都是從「滿瑞號」查扣、超過1.6公噸的毒品。（記者黃美珠攝）

    整車滿滿都是從「滿瑞號」查扣、超過1.6公噸的毒品。（記者黃美珠攝）

    整車滿滿都是從「滿瑞號」查扣、超過1.6公噸的毒品。（記者黃美珠攝）

    整車滿滿都是從「滿瑞號」查扣、超過1.6公噸的毒品。（記者黃美珠攝）

    基隆籍漁船「滿瑞富」號船上被起獲52袋麻布袋，裡面裝了滿滿的毒品。（資料照）

    基隆籍漁船「滿瑞富」號船上被起獲52袋麻布袋，裡面裝了滿滿的毒品。（資料照）

    涉嫌走私毒品的「滿瑞富」號漁船今年4月3日被新竹檢警會同海巡署查獲。（資料照）

    涉嫌走私毒品的「滿瑞富」號漁船今年4月3日被新竹檢警會同海巡署查獲。（資料照）

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