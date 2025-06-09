台中驚傳車輛衝撞精品店 暴走男開租賃車「倒車」砸店

租賃車倒車衝入店內，現場一片狼藉。（民眾提供）

2025/06/09 17:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區太原路上一間精品店，今（9）日近中午驚傳駕車衝撞事件，一名男子駕駛租賃車，竟選擇以罕見的倒車方式猛力撞入店內，造成店門玻璃、裝潢及商品毀損，業者已提告毀損及恐嚇，損失金額尚待估算，警方獲報後展開調查，目前已鎖定特定對象，將儘速查緝到案。

經查，該名男子當時駕駛一輛豐田品牌的租賃車，行經店門口時突然掛上倒車檔，猛踩油門直接往店內衝撞，現場頓時玻璃碎裂、貨架歪斜，精品商品散落一地，現場一片狼藉，目擊者目瞪口呆，直呼「根本像電影情節！」

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而倒車衝撞的行為據推測是為了方便快速逃離現場，或避免車頭損傷過重，與過往多數直接以車頭衝撞店家的「正面對決」案例略有不同，這種「倒車衝撞」的方式不僅破壞力十足，也讓駕駛能更快撤退。

第五分局表示，已受理張姓業者提出毀損及恐嚇告訴，目前已經鎖定特定嫌疑人，正積極追查其行蹤，將依法偵辦絕不寬貸，警方同時呼籲民眾，遇有糾紛應秉持理性妥適冷靜處理，切勿以暴力或違法行為解決問題，以免觸法。

警方獲報到場採證。（民眾提供）

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