女業務拖滿箱金飾宜蘭遭撞搶劫 BMW男抓到了

犯嫌將金飾女業務撞倒後，當街搶奪裝有金飾的行李箱。（民眾提供）

2025/06/05 23:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭今天下午發生1起街頭搶案，1名金飾女業務，拖著2個裝滿金飾、價值上百萬元的行李箱，準備前往新民街某家銀樓洽談生意，突遭後方白色轎車碰撞，駕駛好意下車攙扶，卻搶走行李箱，女子大聲尖叫引來民眾側目，附近麵店老闆衝上前協助奪回，犯嫌才放掉行李箱駕車逃逸，警方循線追人，晚間將人逮捕歸案。

據了解，該女子是名金飾業務，今天到宜蘭洽談生意，疑似早被鎖定，犯嫌在路口等候多時，看準女子從路口下車後，先是製造假車禍碰撞，見女子倒地後，隨即停車開門假意幫忙，但扶起行李箱就直接拉進車內，女子見狀護著行李箱並大聲呼叫，拉扯間引來麵店老闆及路人幫忙。

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戴著黑色口罩的犯嫌，發現搶奪不成，立刻放掉行李箱駕車逃逸，女子嚇得趕緊報案，警方調閱監視器沿路追人，下午4點才在南澳鄉漢本車站附近尋獲作案用車輛，並在防風林找到犯嫌，同時查扣偽造車牌等證物，目前嫌犯仍在警訊中，全案將朝準強盜未遂、偽造文書等罪偵辦。

由於近期金飾大漲，女業務恐在外地就被犯嫌盯上，至於為何要在路口下車步行至金飾店，或是否有共犯洩漏行蹤以及犯嫌背景等，警方對此三緘其口，截至深夜尚未宣布破案且未對外說明，驚悚駭人的搶奪影片，已在各大社群流傳，警方遲遲未說明，造成市民人心惶惶。

目擊民眾表示，聽到女子尖叫聲後，一堆路人都衝上前協助阻擋，附近麵店老闆更是一個箭步，直接將行李箱搶回來，才沒讓犯嫌得逞，事後得知行李箱內裝的全是黃金，大家都嚇了一跳，直呼女業務實在太大意，因為「宜蘭市治安實在堪憂！」

金飾女業務當街遭搶。（民眾提供）

麵店老闆協助金飾女業務將行李箱搶回來。（民眾提供）

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