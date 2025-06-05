不服拖吊直接進場開走，誇張車主竟稱警方AI變造蒐證過程。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/05 06:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣羅姓男子違規停車佔用車道遭警方拖吊，竟跑到拖吊場直接打開車門開走，事後竟聲稱警方拖吊影像是AI變造，不僅經通緝才到案，且每次開庭都遲到，新竹地院法官痛批他毫無悔改之意，犯後態度至為惡劣，依損壞封印罪判刑5月。

法官調查，前年11月22日下午4點多，吳男的小客車停放在竹北市交岔路口道路邊線外，因占用車道情形嚴重，造成車道限縮，被警方在駕駛座車門黏貼封條後，拖吊至交通隊拖吊保管場。

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羅男明知經依法拖吊車輛，需繳納拖吊移置費及車輛保管費，並依相關程序辦理領車後，才能把車開走，竟因不服拖吊程序合法性，逕自開啟車門，並發動引擎，不顧交通隊拖吊保管場在場員警阻攔，旋即開車離去，以此方式毀損黏貼在小客車車門封條，而損壞公務員所施封印。

開庭時羅男甚至主張，拖吊過程影像畫面為AI變造，然並未提出該影像何處有經AI變造之痕跡，空言指摘該影像畫面真實性，法官不採。

法官審酌羅男違規停車在先，竟不服取締及拖吊移置，且無視警員於車門上所黏貼封條，因爭執拖吊移置程序合法性，而擅自打開遭移置保管車輛車門，使封條損壞，經拖吊場人員勸阻仍拒不依規定辦理領車手續，漠視國家公權力。

此外羅男在審理期間，經通緝始到案，且開庭均無故遲到，且於審理中多方以與本案無關事項，干擾審理進行，顯見其毫無悔改之意，犯後態度至為惡劣，依損壞封印罪判刑5月，得易科罰金。

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